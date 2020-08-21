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Google Translate Gerçek Zamanlı Konuşmaları Kaydetme İmkanı Veriyor

Google Translate artık konuşmalarınızı çeviriyor ve kaydetme imkanı tanıyor. Google Translate gerçek zamanlı konuşma çevirisi nasıl kullanılır?

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Google Translate geçtiğimiz aylarda konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya aktarmaya ve anlık çeviri yapmaya olanak tanıyan yeni bir özellik almıştı. Yeni gelen güncelleme sayesinde Translate'deki konuşmayla yazdıklarınızı kaydedebilirsiniz.

Google Translate'in yeni özelliği sayesinde konuşma metninizin çevirisi kaydetmek için sağ üst köşede yıldız göreceksiniz. Kaydedilmiş tüm çevirile daha sonra Translate uygulamasının kenar çubuğu menüsünden erişebilir veya onları yeniden adlandırabilirsiniz.

Google Translate gerçek zamanlı konuşma çevirisi nasıl kullanılır?

Google Translate'in gerçek zamanlı konuşmayı yazıya dönüştürme özelliğini daha önce hiç kullanmadıysanız, kaynak ve hedef dili seçtikten sonra gerçek zamanlı olarak iki dil arasında çeviri yapma imkanına sahip olduğunuzu hatırlatalım. Bu özellik aynı dili konuşmayan insanlar için güzel bir iletişim yolu olabilir.

Gerçek zamanlı konuşma çevirisi şu anda dokuz dili desteklemekte: İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Tayca ve İtalyanca.

Şimdilik Android için Google Translate uygulamasına sunulan bu özelliğin Translate 6.11 güncellemesinde yer aldığını belirtelim. Eğer henüz gerçek zamanlı konuşma çevirilerinizi kaydedemiyorsanız sunucu taraflı bir güncellemeyle kullanıma sunuluyor olabileceğini de hatırlatmak gerekiyor.

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