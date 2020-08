Google Translate Gerçek Zamanlı Konuşmaları Kaydetme İmkanı Veriyor

Google Translate geçtiğimiz aylarda konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya aktarmaya ve anlık çeviri yapmaya olanak tanıyan yeni bir özellik almıştı. Yeni gelen güncelleme sayesinde Translate'deki konuşmayla yazdıklarınızı kaydedebilirsiniz.

Google Translate'in yeni özelliği sayesinde konuşma metninizin çevirisi kaydetmek için sağ üst köşede yıldız göreceksiniz. Kaydedilmiş tüm çevirile daha sonra Translate uygulamasının kenar çubuğu menüsünden erişebilir veya onları yeniden adlandırabilirsiniz.

Update: You can now save your transcript of a transcribe session in the Google Translate app on @Android. Plus, translation is now available in Italian. 🇮🇹 https://t.co/HKY2ZvVpN6 pic.twitter.com/kXFUB5PHex