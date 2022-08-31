Google, Trump'ın Sosyal Medya Uygulamasını Mağazasına Kabul Etmiyor

Tehditler ve şiddet çağrıları, Trump'ın sosyal medya uygulamasını baltalıyor ve bu da onu Google'ın mağazasından uzak tutuyor. Truth Social, Google'ın mobil uygulama mağazasında hâlâ onaylanmış değil ve bunun nedeni, platformun bir Android sürümünün mevcut olmaması değil.

Axios'tan gelen yeni bir rapora göre Donald Trump'ın muhafazakar sosyal ağı, teknoloji devinin içerik denetleme endişeleri nedeniyle Google Play mağazası için hâlâ Google tarafından onaylanmadı. Truth Social CEO'su Devin Nunes, 26 Ağustos'ta sağcı medya kuruluşu Real America's Voice'ta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Android'de ne zaman kullanılabilir olacağız bilmiyorum. Bakın, bu yalnızca Google Play mağazasına bağlı. Yani, bizi onaylamalarını bekliyoruz ve... Neyin bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum."

Google, Truth Social'in İhlalleri Gidermesi Gerektiğini Söylüyor

Bir kaynak, Axios'a Truth Social'ın sorunun farkında olduğunu ve bunun sağcı sosyal medya platformunda bulunan fiziksel şiddet kışkırtma ve tehditleriyle ilgili olduğunu söylüyor. İddialara göre Google'ın Axios'a açıklaması şu şekilde:

"19 Ağustos'ta, Truth Social'a mevcut uygulama gönderimlerinde standart politikaların birkaç ihlalini bildirdik ve herhangi bir uygulamanın Google Play'de yayınlanması adına kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği denetlemek için etkili sistemlere sahip olmanın hizmet şartlarımızın bir koşulu olduğunu yineledik."

Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social'a şu anda Android telefonlardan erişilememesi Trump için büyük bir endişe kaynağı çünkü Android telefonlar, ABD'nin mobil işletim sistemi pazar payının %44'ünden fazlasını oluşturuyor.