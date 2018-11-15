Google Tüm Pixel Modellerine 'Gece Görüşü' Özelliği Getirdi

Düşük ışıklı fotoğraflar, akıllı telefon kameraları için en büyük sorunlardan birisini oluşturuyordu. Google, bu sabah tanıttığı yeni özellikle bu sorunu büyük oranda çözdüğünü ve telefonlarına gece görüş özelliği getirdiğini söyledi. Aslında Google’ın gece görüşü özelliği ilk olarak Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile birlikte duyurulmuştu: Fakat telefonların çıkış yaptığı tarihlerde henüz kullanıma hazır değildi. Bugüne kadar gece görüş özelliği kullanıma hazır hale getirildi ve bugünden itibaren tüm Pixel modelleri için yayınlandı.

Gece görüşü özelliği, Google Camera uygulamasına getirilen bir güncellemeyle birlikte kullanıma sunuldu. Google, özelliğin Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinde en iyi şekilde çalıştığını söylüyor. Bunun sebebiyse öğrenme tabanlı beyaz dengeleyicinin, Pixel 3 için özel olarak geliştirilmesi olarak gösterildi. Dolayısıyla Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel XL, ve Pixel model akıllı telefonlarda bu özelliğin Pixel 3’teki kadar kusursuz çalışmayabileceği de ifade ediliyor.

Google, gece görüşü özelliğiyle loş ışıklı ortamlarda bile iyi aydınlatılmış fotoğraflar vadediyor. Üstelik özelliği deneyen bazı kullanıcılar, bu özellik sayesinde gündüz çekilen fotoğraflar da da karlanmanın azaldığını ve çözünürlüğün arttığını belirtiyor. Gece görüşünün bu yapısıyla Google’ın bir diğer kamera özelliği Super Res Zoom'a benzer nitelikler sergilediği söyleniyor.

Google’ın sahne çekimlerinden oluşan örneklerini gördükten sonra, özelliğin gerçek hayatta çok da iyi çalışmayabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gece görüşü özelliği kullanılarak çekilmiş bazı fotoğraflara buradan bakabilirsiniz. Fotoğrafların Huawei Mate 20 Pro Gece Modu ile nasıl karşılaştırıldığını da şuradan inceleyebilirsiniz.