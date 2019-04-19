Google, Türk Gazeteci ve Yazar Duygu Asena'ya Özel Doodle Hazırladı

Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru Google, Türk gazeteci yazar Duygu Asena’nın doğum gününü unutmadı. Duygu Asena’yı Doodle olarak gören pek çok kullanıcı, ünlü yazarı araştırmaya başladı. Peki, Duygu Asena kimdir? Duygu Asena neden öldü? İşte Duygu Asena hakkında bilmeniz gereken her şey.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaveri ve CHP milletvekili Ali Şevket Öndersev’in torunu olan Türk gazeteci ve yazar Duygu Asena, Google’a konuk oldu. İnternet devi, Türk kadın hareketinin öncü isimlerden biri olan Asena’nın 73. doğum günü dolayısıyla özel bir Doodle hazırladı.

Türk kullanıcılar, bu sabah Google'ın ana sayfasına girdiklerinde, çok güzel bir manzarayla karşılaştılar. Doodle'a tıklandığında Duygu Asena aramasıyla birlikte Türk yazarla ilgili bilgiler ve türkülerinin yer aldığı sayfaların linkleri ekrana geliyor.

Duygu Asena Kimdir?

Ortaöğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gördü.

İş hayatına pedagog olarak başlayan Asena, Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İÜ Çocuklarevi’nde çalıştı.

Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. TRT-2 televizyon kanalında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu (1992-1997).

Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı "Kadının Adı Yok" ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.

Yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle Asena "feminist yazar" olarak tanındı.

Duygu Asena’nın Ölümü

Duygu Asena, beyin tümörü nedeniyle tedavi görmekte olduğu VKV Amerikan Hastanesi’nde 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Duygu Asena'nın Kitapları