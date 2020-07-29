Google, Türkiye'deki Arama Sonuçlarından Alışveriş Reklamlarını Kaldırılıyor! İşte Sebebi

Google, Türkiye'deki arama sonuçlarında alışveriş reklamları göstermeyecek. Şirket, Türkiye'deki arama sonuçlarında alışveriş reklamlarını kaldırma kararı aldığını açıkladı. İşte Google tarafından yapılan açıklama.

Google, Rekabet Kurulu kararı sonrasında arama sonuçlarında alışveriş reklamları göstermeyeceğini duyurdu. 10 Ağustos'tan itibaren Google'ın arama sonuçlarında alışveriş reklamları olmayacak.

Google tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu'nun Mayıs 2020'deki alışveriş kararına uymak üzere, Alışveriş Karşılaştırma Servisleri'nin (AKS) bu reklamlara eşit erişimini sağlayan ve alışveriş reklamlarının kullanıcılar ve satıcılar için kalitesini koruyan bir çözüm önerisinde bulunduk.

Avrupa’daki Google Alışveriş Reklamları davasında başarılı şekilde uygulanan çözüm yolu ile büyük benzerlikler taşıyan önerimizin, Türkiye’de kararın yerine getirilmesine ilişkin sürenin sonuna kadar Rekabet Kurulu tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsizlik taşıyor.

Bu nedenle faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürmek amacıyla, Alışveriş reklamlarını Türkiye’deki Google Arama sayfalarından kaldırmaktan başka bir seçeneğimiz maalesef bulunmuyor."