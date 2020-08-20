Google Türkiye'de Şirket Kurma İddiası Hakkında Açıklama Yaptı

Fatih Güner, dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Google'ın yeni sosyal medya yasası ile uyumlu olmak için Türkiye'de şirket kurmaya karar verdiğini iddia etmişti. Google tarafından yanıt gecikmedi. Bu paylaşımın ardından Google Türkiye'de şirket kurma iddiası hakkında açıklama yaptı. Google tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Google Türkiye'de Şirket Kurma İddiasını Yanıtladı

Fatih Güner, dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "ÇOK YAKINDA: Google, tüm operasyonları için Türkiye'de şirket kurmaya karar verdi" ifadelerini kullanmıştı. Türk İnternet web sitesi, ortaya atılan iddiayı Google'a sorduklarını belirtti ve Google tarafından gönderilen açıklamayı paylaştı. Türk İnternet'te yayımlanan haberde yer alan bilgiye göre Google tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“2006 yılından beri İstanbul’da kurulu bulunan Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. (‘Google Reklamcılık’) olarak yurtdışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye’de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Bugün medyada yer alan ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google’ın Türkiye’deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberler, Google’ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayanmaktadır. Konunun 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ve sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır.”