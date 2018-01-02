Google, Türkiye'den 20 Bin Kadına Teknoloji Eğitimi Verecek

Amerikan teknoloji devi Google, Türkiye'de çok önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Google'ın Türkiye'den 20 bin kadına eğitim vereceğini söylerken, öncelikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kadınların seçileceğini ifade etti.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığı bilgilere göre, Bakan Kaya Google'ın yöneticileriyle çok kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi ve projenin hayata geçirilme yöntemini konuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaya, Google ile ortak bir çalışma yaptıklarını ve 20 bin kadına teknoloji eğitimi verileceğini söylerken, "Hatta Google yöneticileri, bu sayıyı az buldular, daha da artırmayı planlıyoruz. Doğu ve güneydoğudaki kadın girişimcilere öncelik verilecek" dedi.

Kadınların eğitim sonunda kendi yaptıkları ürünlerini e-ticaret yoluyla pazarlayabileceklerini ifade eden Kaya, "Proje dahilinde kadınlara internet üzerinden satış yapmaları konusunda eğitim verilecek. Böylelikle yaptıkları ürünleri Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafına ulaştırabilecekler" dedi.

Kadınlar arasında bilgisayar kullanımının arttığına dikkat çeken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, “Şu anda kadınlarda bilgisayar kullanımı yüzde 60, erkeklerde yüzde 76 civarında. Bu oranı verilecek eğitimlerle arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki yıl yöneticileri kadın olan firmalara pozitif ayrımcılık yapacaklarını belirten Kaya, bu şirketlerin e-ticaret sitelerine ücretsiz kayıt olabileceğini söylerken, çalışmanın Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütüleceğini ifade etti.