Google Türkiye’den Çocuklara Yönelik Önemli Proje

Google Türkiye, çocukların interneti daha bilinçli kullanmalarını sağlamak amacıyla geliştirdiği "İnternot Olmaya Var mısın?" projesini duyurdu.

Projenin gelişim süresince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile işbirliği yapan Google Türkiye, çocukların dijital vatandaşlık ve güvenlik konusunda bilinçlenerek, çevrimiçi dünyayı güvenle keşfedebilmeleri ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

NTV’nin haberine göre, "İnternot olmaya var mısın?" projesinin üç temel ayağı bulunuyor: İnterland, Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik Eğitim Kitapçığı ve İnternot Olmaya Var mısın Taahhüdü.

İnterland, 6-12 yaş grubundaki çocuklar için dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olarak hizmet verecek. Proje kapsamında ayrıca kılavuz niteliğinde bilgilerin bulunduğu “Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik Eğitim Kitapçığı” ve aile içerisindeki tüm bireyler tarafından imzalanması beklenen “İnternot Olmaya Var mısın Taahhüdü” yer alıyor.

Platformda, çocukların oyunlarla öğrenmesi hedeflenen beceri ve davranışlar arasında; internette paylaşım yaparken özenli olmak, çevrimiçi dünyada oluşabilecek tehlikeler konusunda bilinçlenmek ve şüphe uyandıran durumlarla karşılaştıklarında bunları gecikmeden büyükleri ile paylaşmak gibi daha birçok önemli başlık yer alıyor.

Google Türkiye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve BTK, "İnternot olmaya var mısın?" projesi kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 10 şehirde özel etkinlikler düzenleyecek. Söz konusu organizasyonlarla, dijital okuryazarlık ve güvenli internet konularında kullanıcı farkındalığının artırılması hedefleniyor.