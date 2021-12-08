Google, Türkiye'de En Çok Yapılan Aramaları Açıkladı (2021)

Google, Türkiye'de en çok yapılan aramalar listesini paylaştı. Peki, 2021 yılında en fazla hangi aramalar yapıldı? Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi tarafından paylaşılan arama trendleri listesine dair detaylar haberimizde.

Google Türkiye'de En Çok Yapılan Aramalar Listesi

EBA giriş Squid Game AÖL (Açık Öğretim Lisesi) Mesut Özil Elmalı davası MHRS randevu Okulun ilk günü Sadakatsiz Sezai Karakoç HES kodu alma

Google, 2021 yılına dair öne çıkan arama trendlerini yayımladı. Bu analiz Google Trendler’in dünya genelinde topladığı Google arama verileriyle ortaya çıkartılıyor. Google Trendler, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplamak amacıyla dünya genelindeki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor.

Türkiye'nin 2021 arama trendleri, "aramalar", "isimler", "dizi/film", "kaybettiklerimiz", "nasıl", "tarifler", "ne zaman", "kim", "nasıl geçer" başlıkları altında toplandı. Google Türkiye'de en çok yapılan aramalar şu şekilde:

Google'da En Çok Aranan İsimler

Mesut Özil Ebrar Karakurt Mahmut Özer Burak Elmas İrfan Can Kahveci Miralem Pjanic Gedson Fernandes Nihal Yalçın Batuhan Karacakaya Zehra Güneş

Google'da En Çok Aranan Dizi ve Filmler

Squid Game Sadakatsiz Aşk Mantık İntikam Masumiyet Yargı Üç kuruş Masumlar Apartmanı Sen Çal Kapımı Son Yaz Maraşlı

Google'da En Fazla Aranan Kaybettiklerimiz

Rasim Öztekin Doğan Cüceloğlu Sezai Karakoç Başak Cengiz Oğuz Yılmaz Hüner Coşkuner Kadir Topbaş Ferhan Şensoy Kartal Tibet Karahan Çantay

Google'da En Çok Yapılan "Nasıl?" Konulu Aramalar

HES kodu nasıl alınır Aşı randevusu nasıl alınır Aşı kartı nasıl alınır Tam kapanma nasıl olacak Su diyeti nasıl yapılır Cuma namazı nasıl kılınır Peppa pig nasıl öldü İnsülin nasıl yazılır Ritüel nasıl yapılır Türkiye gruptan nasıl çıkar

Google'da En Çok Aranan Tarifler

Güllaç tarifi Soğuk baklava tarifi Taco tarifi Tulumba tatlısı tarifi Sufle tarifi tencerede Galette tarifi Gulaş tarifi Çiğ köfte tarifi Panna cotta tarifi Cizleme tarifi

Google'da En Fazla Yapılan "Ne Zaman?" Konulu Aramalar

Okullar ne zaman açılacak Kabine toplantısı ne zaman Yasaklar ne zaman bitiyor Tam kapanma ne zaman Kafeler ne zaman açılacak Bilim kurulu toplantısı ne zaman DGS tercihleri ne zaman YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 Okullar ne zaman kapanacak Türkiye maçı ne zaman

Google'da En Çok Yapılan "Kim?" Konulu Aramalar

Survivor kim elendi Masterchef kim kazandı Şampiyon kim Camdaki kız hayri kim Galatasaray başkanı kim oldu Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim Boji kim Andımızı kim yazdı Elektriği kim buldu Emniyet Genel Müdürü kim

Google'da En Fazla Yapılan "Nasıl Geçer?" Konulu Aramalar

Burun akıntısı nasıl geçer Grip nasıl geçer Öksürük nasıl geçer Arpacık nasıl geçer Pişik nasıl geçer Koltuk altı kararması nasıl geçer Sivilce lekeleri nasıl geçer Nasır nasıl geçer Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer Kulak tıkanması nasıl geçer

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