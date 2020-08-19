İddia: Google Tüm Operasyonları için Türkiye'de Şirket Kurmaya Karar Verdi

Google, Türkiye'de şirket kuracak mı? Arama motoru devi Google'ın yeni yasa ile uyumlu olmak için Türkiye'de şirket kurmaya karar verdiği iddiası ortaya atıldı.

Google Türkiye'de Şirket Kuracak İddiası

Sosyal medya ve dijital pazarlama eğitimcisi Fatih Güner, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "ÇOK YAKINDA: Google, tüm operasyonları için Türkiye'de şirket kurmaya karar verdi. Önümüzdeki günlerde detayları duyarsınız." cümlelerine yer verdi.

ÇOK YAKINDA: Google, tüm operasyonları için Türkiye'de şirket kurmaya karar verdi. Önümüzdeki günlerde detayları duyarsınız. — Fatih Güner (@fatihguner) August 19, 2020

Google'ın hali hazırda ülkemizde ofisi bulunmakta. Bir kullanıcı Güner'e Google'ın Türkiye'de ofisinin bulunduğunu ve bunun ayrı bir şey mi olduğunu sordu. Fatih Güner, kullanıcının sorduğu soruya Google'ın yeni sosyal medya yasası ile uyumlu olmak için cevabını verdi.

Yeni yasaya uyumlu olmak için. — Fatih Güner (@fatihguner) August 19, 2020

Google'ın yeni sosyal medya yasası ile uyumlu olmak için şirket kurmaya karar verdiği iddiası hakkında şu anda şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Google tarafından açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz.

Hemen aşağıda yer alan videomuzdan sosyal medya yasası hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Sizler konu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!