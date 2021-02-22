Google Türkiye'de Para Ödüllü Yarışma Düzenliyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google Türkiye de dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerdeki ülkelerin de içerisinde yer alacağı bir yarışma düzenleneceğini duyurdu. Şirket, düzenleyeceği projenin kazananlarına önemli bir miktarda para ödülü vereceğini de belirtti.

Google Türkiye'de İnovasyona Teşvik Eden Yarışma Düzenleyecek

Teknoloji devlerinden Google'ın İnovasyon Başkanı Ludovic Blecher, yayına aldığı blog yazısında dünya genelindeki haber sektörünü desteklemeye yönelik senelerden beri vermeye devam ettiği çabasının bir parçası olarak içerisinde Türkiye'nin de yer aldığı Orta Doğu, Afrika bölgelerindeki ülkelerde inovasyona teşvik edecek bir yarışma düzenleneceğini açıkladı.

Google'ın bu yarışması, şirketin söz konusu alanda düzenlemiş olduğu ilk yarışma olmayacak. Blecher'ın blog yazısında belirttiği üzere şirket geçen yıl 13 ülkeden 21 proje seçmişti. Şirketin geçen yıl düzenlediği yarışmaya katılan ülkeler içerisinde İsrail, Lübnan, Fas, Ürdün, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Irak, Türkiye, Fildişi Sahili (Côte d'Ivoire), Kenya, Güney Afrika, Ruanda, Nijerya ve Gana yer almıştı.

Şirketin resmi blogunda yayımlanan yazıda başvuruların şu andan itibaren açık olduğunu ve 12 Nisan 2021 tarihine kadar da başvuruların devam edeceği bildirildi. Şirketin açıklamasında yayıncıların, çevrim içi yayıncıların, haber girişimcilerinin, yayıncı konsorsiyumlarının ve yerel endüstri kuruluşlarının başvuru yapmak için uygun olduğuna da yer verildi.

Etkililik, yenilik, çeşitlilik, eşitlik ve hakimiyet olmak üzere beş farklı kategoride değerlendirilecek projelerin kazananları, proje maliyetinin %70'ini geçmemek koşulu ile 150.000 dolara kadar para ödülü kazanacak

Şirketin düzenlediği inovasyon yarışmasına başvuracak kişiler, başvuru işlemini çevrim içi olarak yapabilecek ve 12 Nisan Pazartesi tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Şirket, 3 Mart'ta projelerle ilgili ayrıntılar için canlı bir sunum düzenleneceğini ve bu sunumda soruların cevaplandırılacağını ifade etti.

Şirket, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'dan yeni ve yaratıcı fikirleri görmek için dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi. Başvuru yapmak ve genel olarak Google'ın projesine dair bilgi almak için Google'ın inovasyon yarışmasının sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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