Google, Türkiye’deki Oyun Ekosistemine Katkılarına Devam Ediyor

Türkiye son birkaç yıldır, mobil oyun dünyasının yükselen yıldızı olarak dikkat çekmekte. Google, Türkiye de geliştirdiği projeler, sağladığı ürün ve hizmetlerle Türkiye’de oyun ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Şimdi de oyun dünyasının en önemli merkezlerinden Finlandiya’da kurulan Deconstructor of Fun ile iş birliği yaparak Türkiye’de ilk defa İstanbul Mobil Oyun Etkinliği’ni gerçekleştiriyor.

Girişimciliğin yükselen yıldızı mobil oyun sektöründe gerek tüketicilerin oyunlara yönelik ilgisi gerekse son birkaç yıl içerisinde oyun ekosisteminin kazandığı hızlı ivme ile ülkemiz, bu alanda potansiyeli açısından dikkat çekici ülkelerden biri konumuna geldi. Google bu noktada Türkiye'de sektörün önemli oyuncularıyla yürüttüğü iş birlikleriyle ve oyun ekosisteminin büyümesi için sunduğu ürünleriyle katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu alanda start-up’lara destek olarak yeni projelerin gelişmesine destek olan Google, şimdi de Türkiye’de daha önce eşi benzeri görülmemiş bir etkinlik geri sayımda.

Deconstructor of Fun, Google iş birliğiyle ilk kez Türkiye’de!

Oyun ekosisteminin prestijli isimlerinden Deconstructor of Fun, ilk kez Google Türkiye iş birliğiyle Türkiye’de bir etkinlik gerçekleştiriyor. 31 Mart Perşembe günü Zorlu Skylounge’da gerçekleşecek İstanbul Mobil Oyun Etkinliği; oyun ekosistemi ekonomisinden blokzincir oyunlarına, 2022 beklentilerinden oyun lansmanlarına kadar pek çok alanı mercek altına alacak. Hem online hem de fiziksel olarak gerçekleştirilecek İstanbul Mobil Oyun Etkinliği’ne ücretsiz olarak kayıt yaptırılabiliyor. Fiziksel katılım için sınırlı sayıda koltuğa sahip olacak etkinliği YouTube üzerinden Google Türkiye ve Deconstructor of Fun kanallarından izlemeniz de mümkün. Etkinlikte; Deconstructor of Fun Kurucusu Michail Katkoff, Google Türkiye Oyun, Uygulama & Girişimler Sektör Yöneticisi Sencer Kutluğ ve oyun ekosisteminin önemli isimleri konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik ve konuşmacılar ile ilgili detaylı bilgiye https://www.deconstructoroffun.com/istanbul web sitesinden ulaşabilirsiniz.