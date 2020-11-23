Google, Twitter ve Facebook Rest Çekti!

Dijital dünyanın etkili isimlerinden Google, Twitter ve Facebook uygulanmak istenen sansür kurallarından ötürü sosyal medya firmalarının ülkede ofis açmalarını isteyen ülkeden çekilme tehdidinde bulundu. İşte internetin önde gelen isimlerinden gelen sert yanıtın bütün ayrıntıları!

Google, Twitter ve Facebook O Ülkeden Gidebilir!

Sosyal medya devleri ile internet tabanlı hizmet ve ürünler geliştiren şirket, Pakistan hükümetinin yetkililerine dijital içerikleri sansürleme yetkisi vermesinin üzerine ülkeyi terk etme tehdidinde bulundu. Hükümetin sansür uygulamasının arkasındaki nedenin ifade özgürlüğünü kısıtlamak olduğunu düşünen üç büyük isim, hükümete uyarı niteliğinde bir yanıt verdi.

Facebook, Google ve Twitter’ın temsilcisi Asya İnternet Koalisyonu, basın denetleme organlarının yetkilerini arttıran Pakistan Başbakanı Imran Khan’a önemli uyarılarda bulundu. Koalisyon, Pakistan hükümetinin bu hamlesinin hedefinde internet firmalarının olduğunu ve hükümetin bu tür yeni düzenlemeleri şeffaf bir şekilde yapmamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya devleri şu andan itibaren İslam karşıtlığı, teröristliğe teşvik, nefret içerikli söylemler, pornografi veya ulusal güvenliği tehlike altına atan içerikleri barındırması durumunda Pakistan hükümetine 3,14 milyon dolara kadar para cezası ödemek zorunda. Pakistan hükümetinin atadığı soruşturma kurumunun istediği bütün verileri şifresiz, okunabilir ve anlaşılır bir şekilde kendilerine vermesi gerekiyor. Pakistan hükümetinin son talebi ise bu firmaların tamamının ülkede bir ofis açmaları oldu.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de sosyal medya yasası yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren yasayla birlikte Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açması gerektiğine karar verilmişti. Temsilcilik açmayanlara ise para cezasından başlayarak reklam yasağına kadar çeşitli yaptırımlar uygulanacak ve bütün bu cezaların sonunda eğer sosyal medya platformlarından yana bir gelişme gözlemlenemezse bant daraltılması ile sonuçlanabilecek ağır yaptırımlar uygulanacaktı.

Sosyal medya platformlarının temsilci bildirmediği durumda BTK bildirimde bulunacak, sosyal medya platformları yükümlülüğü 30 gün içinde yerine getirmediği halinde 10 milyon lira idari para cezası kesilecekti. İdari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para kesilecek, ikinci para cezası tebliğinden sonraki 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya platformlarına yeni reklamlar vermesi yasaklanacaktı.

Reklam yasağı kararının verilmesinden itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmediği durumda ise BTK sosyal medya platformunun bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecekti. Başvurunun kabulüne göre 30 gün içinde yükümlülük yerine getirilmezse BTK sosyal ağın bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecekti.