Google Ukrayna'nın Donetsk ve Luhanks Bölgesinde Engellendi

Rus Hükümeti'nin Ukrayna işgalini eleştiren videolara izin vermesi sebebiyle YouTube'a milyarlarca ruble para cezası kesmesinden kısa bir süre sonra savaş bölgesinden yeni bir haber daha geldi. Rusya'nın kukla hükümeti olarak bilinen Donetsk Halk Cumhuriyeti, sınırları içerisinde Google'a erişimi engelledi.

2014 yılında Rusya desteğiyle özerklik ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin başkanı Denis Pushilin, Rus mesajlaşma uygulaması Telegram'dan yaptığı duyuruda Google'a erişimin Donetsk ve Luhansk şehirlerinde yasaklandığını bildirdi.

Pushilin Google'ı İnsanlık Dışı Kara Propaganda Yapmakla Suçladı!

Pushilin paylaştığı mesajda "Ukrayna ve Batı'nın insanlık dışı propagandası tüm sınırları aştı. Ruslara karşı gerçek bir zulüm, yalanların dayatılması ve dezenformasyon var. Bu konuda suçluların başında Google arama motoru geliyor." sözlerine yer verdi.

Yaşanan bu olay bölge insanları için yeni bir tecürbe değil. Mayıs ayında yine benzer gerekçelerle Facebook ve Instagram'a erişim engellenmişti. Rusya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yasaklar devam edecek gibi duruyor. Fakat bu yasakların da bir sonu var. Uzmanlara göre Rusya, Google'ı milyarlarca ruble para cezasına mahkum ederek yıldırmaya ve şirketin Rusya kanadını batırmaya çalışıyor olsa da YouTube'un yerine geçecek yerli bir teknoloji firmasına sahip değil. İddiaya göre VK gibi Rus kaynaklı video platformlarının ülkenin tüm video ağını kontrol edebilmek için hem yeterli tecrübesi hem de gerekli teknolojik altyapısı yok. Rusya ve Ukrayna'nın bir kısımında yapılan internet yasaklarının daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Google, yasaklamadan sonra henüz bir açıklama yapmadı.