Google, Ünlü Halk Ozanımız Aşık Veysel'e Özel Doodle Hazırladı

Google, halk ozanımız Aşık Veysel'in 123. yaş gününe özel bir Doodle hazırladı. Türkiye'deki kullanıcılara özel olarak hazırlanan Doodle'da, Aşık Veysel'in bağlama çalarkenki halinin yanı sıra kilim motifleri de yer alıyor.

Türk kullanıcılar, bu sabah Google'ın ana sayfasına girdiklerinde çok güzel bir manzarayla karşılaştılar. Google, Aşık Veysel'in 123. yaş gününü unutmadı ve ünlü halk ozanımızı çok özel bir Doodle ile andı.

Google ana sayfasında ''Doodle'' olarak adlandırılan logoda Aşık Veysel'in bağlama çalarken ki halinin yanı sıra fondaki kilim de dikkat çekti. Doodle'a tıklandığında Aşık Veysel aramasıyla birlikte ünlü ozanla ilgili bilgiler ve türkülerinin yer aldığı sayfaların linkleri ekrana geliyor.

Gerçek ismi Veysel Satıroğlu olan, ancak yediden yetmişe herkesin Aşık Veysel lakabıyla tanıdığı halk ozanımız, dram dolu hikayesiyle tarihimizdeki en önemli insanlardan bir tanesi.

25 Ekim 1894'te Şarkışla'da dünyaya gelen Aşık Veysel, yaşadığı yörede çok yaygın bir hastalık olan çiçek hastalığına yakalandı ve henüz 7 yaşındayken iki gözünü de kaybetti.

Oyalanması için babasının aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan usta sanatçı, 1930'da Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile şairler gecesinde tanıştı. Aşık Veysel'in o andan itibaren hayatı baştan aşağı değişecek ve kısa zamanda Türkiye'nin dört bir yanında gönüllerde taht kuracaktı.

Aşıklık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitülerinde saz hocalığı yaptı.

Ünlü halk ozanı 21 Mart 1973'te akciğer kanseri sonucu hayatını kaybetti.

Dünyanın en büyük arama moturu olan Google, bizler için çok büyük bir anlam ifade eden Türk halk ozanı Aşık Veysel'i unutmayarak hepimizi gururlandırmış oldu.

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