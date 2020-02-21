Google Uygulamaları İndirilmeden Açılabilecek

Google uygulamaları indirmeden açabilmek kullanıcılar için son derece önemli. Şirket, Android uygulamaları indirirken açabilmeyi sağlayan bir özellik üzerine çalışıyor. İşte Google uygulamaları kullanılar için olumlu haberimizin detayları.

Akıllı telefonlarda bulunan uygulamalar ve oyunlar, hem çeşit hem de boyut açısından sürekli olarak gelişiyor. Bunun sonucunda da son derece karmaşık uygulamalar ortaya çıkıyor. Elbette içerik kalitesi de bunun sonucunda artış gösteriyor. Ancak tüm bu uygulama ve oyunları indirmek, kullanıcıların bağlantı hızına göre büyük farklar gösterebiliyor.

Google uygulamaları indirilirken kullanılabilecek

Şirket, bu indirme sürelerini daha da satabilmek için yeni önlemler arıyordu. Ortaya çıkan Linux kaynak kod yamaları, uygulamaların verileri hala indirilirken kullanımını mümkün hale getiriyor.

Bunu farkeden geliştiriciler, “Kaynak dosyalar hâlâ internet üzerinden inerken ya da USB’den aktarılırken uygulamanın çalışmasını sağlayan, büyük Android uygulamaları için geliştirilmiş bir Linux sanal dosya sistemi.” ifadesini kullandı. Google, Pixel 4 telefonuyla ‘Incremental File System’ adında bir özellik geliştiriyor. Şirket, Android 11’in geliştirici ön sürümünü yayınlamak üzere. Ancak bu özelliğin Android 11 ile gelmesi son derece düşük bir ihtimal.

Incremental File System, ve Instant Apps özelliği birbirine çok benziyor. Her ikisi de Google play uygulamalarını daha indirirken kullanma olanağı sunuyor. Sizce böyle bir sistem kullanıcıları memnun edecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.