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  4. Google Uygulaması Yeni Özellikler Kazandı

Google Uygulaması Yeni Özellikler Kazandı

Google Uygulaması Yeni Özellikler Kazandı
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil

Google uygulaması bu yıl içerisinde birçok güncelleme gördü. Bu güncellemeler uygulamayı daha efektif kullanmayı kolaylaştırdı. Şimdi ise şirket, en sevdiğiniz kategorilere ulaşmanızı biraz daha kolaylaştırıyor. Google'ın resmi uygulamasının 7.11 veya 7.12 betasına sahip olan kullanıcılar, yemek, eğlence, spor kategorilerini ana ekrana simge olarak yerleştirebilecekler. 

Bu simgeleri eklemek isteyen kullanıcıların Google uygulamasında bulunan arama çubuğunun altından istediği kategoriyi seçmesi yeterli oluyor. Karşınıza çıkacak listede ana ekrana bir kısayol eklemek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Eğer daha önce ana ekranınıza Google'ın hava durumu kısayolunu eklediyseniz işiniz kolaylaşacaktır.

Google Uygulaması Ana Ekrana Kısayol Ekleme

Ekleyebileceğiniz simgeler arasında yemek, eğlence ve spor kategorilerinin olduğunu tekrar hatırlatalım. Onları istediğiniz gibi taşıyabilir, bir klasöre yerleştirebilir veya silebilirsiniz

Cihazınızda henüz bir ekleme seçeneği görmüyorsanız da endişelenmeyin. Görünen o ki bu özelliği herkes kullanamıyor. Umuyoruz kısa zamanda bütün kullanıcıların erişimine açılır.

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ETİKETLER: google güncelleme google uygulaması

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