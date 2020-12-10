Google Uzantıları İçin 2021’de Yapılacak Değişiklikler

Google, Chrome Dev Summit 2020’de Google uzantıların 2021 yılında verilere olan erişimine ilişkin yapılacak değişiklikleri duyurdu. Şirket, 18 Ocak’ta Chrome 88’in yayımlanmasından bir gün önce uygulamaların kullandığı yetkilerin kullanım amaçlarını herkese açık bir şekilde göstermesini sağlayacağını ifade etmişti. Uzantı geliştiricilerinin kullanıcılardan toplayacağı bilgileri kısıtlama kararı alan şirketin 2021’deki planları açıklandı.

2021 Yılında Kullanıcıları Nasıl Google Uzantıları Bekliyor?

Eklentilerle ilgili yapılacak ilk değişiklik, Chrome kullanıcılarının gelecek yılda herhangi bir uzantının hangi web sitelerine erişebileceklerini belirlemesine olanak tanıyan bir özellik ile ilgili olacak. Bu değişiklikle beraber web tarayıcısının kullanıcıları, herhangi bir uzantının hangi web sitelerin bilgilerine erişim sağlamasına izin verebilecek. 2021’de ziyaret ettiğiniz tüm web sitelerinde sahip olduğunuz uzantıların çalışmaya devam etmesini sağlamak gibi bir seçeneğiz de olacak ancak bu varsayılan olmayacak, manuel olarak etkinleştirmeye ihtiyacınız olacak.

Google, ikinci değişikliğin ana hatlarını geçen ay çizmişti. Bu değişiklikle uzantılar kullanıcılara topladığı bilgiler, kullandığı yetkiler hakkında ayrıntılı olarak bilgi sağlamak zorunda olacaktı. 2021 yılı itibarıyla aşağıdakilere riayet etmeyen uzantı geliştiricilerinin eklentilerinin indirilmesine izin verilmeyecek.

• Kullanıcı verilerinin satışına kesinlikle izin verilmeyecek. Uzantının geliştirilmesinin arkasında bu tür bir amaç varsa uzantı web mağazasından kaldırılacak.

• Kullanıcı verilerinin herhangi bir amaç uğruna kullanılması veya üçüncü taraflara aktarılması, kullanıcının yararına olmadığı sürece yasaklanacak.

• Kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanıcı verileri kullanılamayacak veya üçüncü taraflara aktarılamayacak.

• Kullanıcı verilerinin finansal bilgileri başta olmak üzere hiçbir kritik bilgisi üçüncü taraflarla paylaşılmayacak.

18 Ocak’tan itibaren eklenti geliştiricilerinin yukarıda yer alan kurallara uyacağını onaylaması gerekecek. Bu, Google’ın uzantı güvenliğini ve gizliliğini iyileştirmeye yönelik attığı en büyük adımlardan biri olacak. Mayıs ayında yayımlanan Chrome 83 sürümüyle birlikte web tarayıcısına şifrelerin başkalarının eline geçip geçmediğini kontrol etme özelliği de gelmişti. Google Chrome uzantıları için yapılacak değişiklikler göz önünde bulundurulursa web tarayıcısının arkasındaki şirket muhtemelen kullanıcıların güvenliğini bir üst seviyeye çekmeyi amaçlıyor.

Siz şirketin eklentilerle ilgili yapacağı değişiklikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.