Google Uzun Süredir Chromebook'ta Bulunan Bir Özelliği Kaldırıyor

Görünüşe göre Google, Chromebook'un imza özelliklerinden biri olan Smart Lock özelliğinden kurtuluyor.

SmartLock, kullanıcıların bilgisayarlarında oturum açmak için Bluetooth üzerinden Android telefonlarını kullanarak bir Chromebook'un kilidini açmasına yarıyordu ancak Chromium Repository'deki (Chrome Story aracılığıyla) girişlere göre Google, bu özelliğin Chrome OS ile artık alakasız olduğuna inanıyor. Ekip, Smart Lock'u etkinleştiren toplam kullanıcı sayısını bulmak için bir izleyici kullandı ve özelliğin pek kullanılmadığını görünce Smart Lock'u kaldırmak için bir güncelleme göndermeye karar verdi.

Google, Chromebook'lardaki Smart Lock Özelliğini Kaldırıyor

Google'ın ilk planı, gönderdiği güncelleme ile birlikte mevcut Smart Lock özelliğini kullanan kullanıcıların artık kullanamayacağını ve özelliğin tamamen kaldırılacağını bildirmek olacaktı.

Başlangıçta son gelen güncellemenin yalnızca Smart Lock özelliğini kullanan kullanıcıları bildirme amacı güdeceği söylense de Smart Lock güncelleme ile birlikte kullanılamaz hâle geldi. Hâlâ bu özelliği kullanan belli bir azınlık var ve bu kullanıcılar forumlarda şikayetlerini dile getiriyorlar. Google özelliğin ileride geri gelip gelmeyeceği veya farklı isimlerle yeniden karşımıza çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir bilgi vermekten kaçınıyor.

Bilgisayarlar gibi birbirine bağlı bileşenlere ve özelliklere sahip sistemlerde, fazladan ve kullanılmayan herhangi bir şeyin yarardan ziyade zararı olduğu aşikâr. Aynı zamanda geliştiriciyi ve hatta bilgisayarın kendisini, bu özelliğin içerdiği her şeye dâhil etmeye zorlar. Bu nedenle bu tarz eskisi gibi rağbet görmeyen özelliklerin kaldırılması bir noktada doğru karar olarak nitelendirilebilir.

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