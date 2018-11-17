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Google ve Amazon'a Karşı Huawei Dijital Asistan

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | teknoloji

Halihazırda Çin'in ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Huawei, global pazara sunmak için dijital asistan geliştiriyor. Huawei CEO'su Richard Yu tarafından yapılan açıklamada yeni asistan Google ve Amazon'a rakip olacak.

Kısa süre önce Çin'de başlatılan ve yalnızca Huawei AI Cube adlı akıllı bir hoparlörde çalışan Xiaoyi adında bir dijital asistana sahip olan Huawei, yeni yazılımıyla ABD pazarında oynamak istiyor. Google Asistan ve Apple Siri başta olmak üzere global asistanlara rakip geliştirmeyi planlayan şirket çalışmalara başlamış durumda.

Ayrıca şirket CEO'su Richard Yu, CNBC ile yaptığı röportajda “Çin'de kendi asistanımızı kullanıyoruz fakat ilerleyen dönemlerde Çin dışındaki kullancılarımıza da destek vereceğiz” şeklinde konuşmuştu. Böylelikle global pazara açılma niyetlerini doğrulayan CEO, asistan ile ilgili detay paylaşmaktan kaçındı.

Huawei Asistan ABD'de Başarılı Olabilir mi?

Tabii ki Huawei'in dijital asistanı ne kadar güçlü olursa olsun, bu pazarın öncülüğünü Google ve Amazon Alexa üstleniyor. İlk aşamada Google ve Amazon ile rekabet etmeyi planlayan Çinli üreticinin önünde Apple Siri gibi zorlu bir duvarın olduğunu da unutmamak lazım. Zaten ABD içerisinde zar zor tutunan Huawei'nin dijital asistanı ne kadar başarılı olacak göreceğiz.

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