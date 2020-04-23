Google ve Amazon Rekabetinde Yeni Hamleler!

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google ve Amazon devasa boyutlarda rekabete giriyor. Özellikle de Amazon şirketinin her gün milyarlarca dolar değerinde reklam geliri alması Google şirketini harekete geçirdi. İşte ikili arasında geçen küçük sürtüşmeler.

Tüm dünyada evde kalma yoğunluğu arttığı için insanlar alışverişleri internet üzerinden gerçekleştiriyor. Bu aynı zamanda çok ciddi bir müşteri potansiyeli anlamına da geliyor. Özellikle de Google, kendi web sitesi üzerinden online ticaret yapan kişiler için yeni yollar bulmaya çalışıyor. Bu yollardan bir tanesi Amazon için pek iç açıcı olmayacak.

Google ve Amazon yeniden büyümeye çalışıyor

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Amazon ile rekabet edebilmek için bazı değişiklikler yapılacak. örneğin Google platformu üzerinden perakende satıcılar ücretsiz olarak ürünlerini satabilecek.

Normal şartlarda Amazon üzerinden herhangi birisinin elindeki malları satabilmesi için reklam ücreti ödemesi gerekiyor. Bugüne kadar Google platformu da aynı sistemi uyguladı. Ancak ilk defa Google bu sistemi uygulamaktan vazgeçiyor. Şirket perakende satıcıları için yeni bir karar aldı ve ürünlerini ücretsiz bir şekilde sunabileceklerini söylendi.

Google, satıcıların "alışveriş" isimli platformunda satış yapmalarını ücretsiz hâle getirdiği için büyük alkış topladı. Önümüzdeki hafta Google tarafından uygulanacak yeni sistem tamamen hayata geçirilecek. Sizce Google alışveriş konusunda istediği başarıyı yakalayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.