Google ve Apple Önemli Bir Rekabet Davasıyla Karşı Karşıya

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), iki teknoloji devi Google ve Apple'ın sektördeki "iki kutup" olmasına dair endişelerini öne sürerek, Google ve Apple'ın mobil tarayıcılardaki hâkimiyeti hakkında bir soruşturma başlatmayı düşünüyor.

CMA'ya göre her iki şirket de Android ve iOS işletim sistemleri, uygulama mağazaları ve mobil web tarayıcıları baz alındığında "mobil ekosistemler üzerinde bu pazarlar üzerinde" hâkimiyet kurdu. Şimdi ikilinin egemenliğine ilişkin bir soruşturma başlatmak için danışmanlar devreye girdi. 22 Temmuz'a kadar sürecek olan istişare, Google'ın dijital reklam teknolojisi borsalarındaki hâkimiyetine ilişkin bir soruşturma başlatılmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

CMA, Google ve Apple'ın mobil tarayıcı segmentindeki güçlü tutumuyla ilgili olası rekabet endişelerini gidermek için herhangi bir eylemin gerekli olup olmadığını bilmek istiyor. Ayrıca App Store aracılığıyla Apple'ın bulut oyun teknolojisini de incelemeyi planlıyor.

Google ve Apple Önemli Yaptırımlarla Karşı Karşıya Kalabilir

CMA "Müdahaleler olmadan, her iki şirketin de sektör üzerindeki hâkimiyetini sürdürmesi ve hatta güçlendirmesi, rekabeti daha da kısıtlaması ve yenilikçiler için teşvikleri sınırlaması muhtemeldir." dedi. CMA ayrıca Apple ve Google'ın küçük işletmelerin kendi mobil ekosistemlerinde rekabet etmesini zorlaştırdığını söyledi. CMA CEO'su Andrea Coscelli ise konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

"İnsanların cep telefonlarını nasıl kullandıklarına gelince, Apple ve Google tüm kartları elinde tutuyor. Hizmetlerinin ve ürünlerinin çoğu ne kadar iyi olursa olsun, mobil ekosistemler üzerindeki güçlü hâkimiyetleri, İngiliz teknoloji sektörünü geride bırakarak ve seçenekleri sınırlayarak rakiplerini dışarıda bırakmalarına izin veriyor."

Soruşturma eğer iki dev şirketin alehine sonuçlanırsa büyük cezalar ve yaptırımlar yolda olabilir.