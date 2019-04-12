Google ve BTK Güvenli İnternet İçin Bir Araya Geliyor

Çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi olarak kabul edilen güvenli internet; Google ve BTK gibi kuruluşları bir araya getirmeyi başardı. BTK ve Google arasındaki bu işbirliğinin anahtar kelimesi ise, “İnternot Olmaya Var mısın?”sorusu oldu.

Dijital dünyada çocukları korumak oldukça zor. Son olarak YouTube gibi platformlar da, bazı olumsuz davranışlar oluşturabilecek videolar nedeniyle zor durumda kalmıştı. Her ne kadar güvenli internet başlığı altında sosyal medya kuruluşları çeşitli önlemler alsalar bile, bunlar pek yeterli olmuyor. Burada önemli olan daha çok, çocukların bilinçlendirilmesi süreci.

Google ve BTK İnterland Platformu kuruyor

Google Türkiye ve BTK işbirliği ile oluşturulan proje kapsamında; bazı etkinlikler yapılacak. Bu etkinlikte; dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanan bir oyun olan İnterland ile çocuklara nasıl "İnternot" olacakları gösterilecek. Böylece çocukların, dijital çağda nasıl kendilerini güvenli bir şekilde var edebilecekleri oyun ile öğretilmiş olacak.

Özellikle de son dönemlerde Momo ve Mavi Balina gibi ölümcül vakaların artmasından dolayı BTK’nın böyle bir karar aldığı düşünülüyor. Google Türkiye ve BTK, çocukların bu tarz oyunlardan nasıl uzaklaşabileceğini veya riskli gördükleri oyunlar karşısında neler yapmaları gerektiğini öğretecek.

Google Türkiye ve BTK tarafından yapılacak olan bu etkinlikler; 13-14 Nisan tarihlerinde İstanbul'da olacak. Ayrıca ilerleyen dönemlerde; Ankara, İzmir, Samsun, Trabzon, Kayseri ve Adana gibi 10 farklı ilde de bu etkinlikler gerçekleşecek. Sizce de Google ve BTK tarafından alınan bu önlemler, güvenli internet için yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.