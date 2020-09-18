Aktivistler Uyarıyor: Google ve Facebook'ta Çocuk Reklamları Yasaklanmalı

Milletvekilleri, akademisyenler ve çocuk hakları savunucuları tarafından imzalanan mektupta Google ve Facebook başta olmak üzere teknoloji firmalarına 18 yaşından küçüklere reklam vermeyi bırakmaları yönünde çağrı yapıldı.

Google, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft'a yönelik sunulan bu reklam çağrısı şirketlere iletilirken, çocuk reklamcılığın yalnızca gizliliği baltalamakla kalmayıp aynı zamanda duyarlı gençleri adil olmayan pazarlama baskısı altına soktuğu belirtiliyor.

"13 yaşına gelen bir çocuğun 72 milyon veri bilgisi çaldınız"

Çocuk hakları aktivistleri tarafından imzalanan yazıda "Teknoloji şirketlerinin 13 yaşına gelen bir çocukla ilgili 72 milyon veri bilgisine sahip olmaları, çocuk yasalarına ne kadar aldırış ettiklerini ve çocukların maruz kaldığı olağanüstü gözetimi gözler önüne seriyor" ifadelerine yer verildi.

Mektubun haricinde Google'ın sahibi olduğu YouTube ise Birleşik Krallık'taki 13 yaşın altındaki 5 milyon çocuk üzerinden yasadışı veri madenciliği yapmakla suçlanıyor. Kullanıcı haklarını koruması gereken Google ve Facebook gibi şirketlerin tam tersine çocuk reklamlarını fırsata çevirdiği düşünülüyor.

YouTube verilerini kullandığı çocuklara ödeme yapacak

Gizlilik savunucusu Duncan McCann Google'a hem Birleşik Krallık hem de Avrupa veri koruma ve gizlilik yasalarını ihlal ettiğini, çocukları çevrimiçi olarak izlediğini iddia ederek beş milyon çocuk adına dava açmıştı. Temmuz ayında sunulan davada YouTube, platformunun 13 yaşın altındaki çocuklar için olmadığını iddia etmişti.

YouTube veri haklarını ihlal etmediğini düşünse de McCann verilerinin ihlal edildiği tespit edilen çocuklara 100 ila 500 pound arasında tazminat ödenebileceğine inanıyor.