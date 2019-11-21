Google ve Facebook’tan İnsan Hakları İhlali!

Uluslararası Af Örgütü, Facebook ve Google’ın çok sayıda insan hakkını ihlal ettiğini öne sürüyor.

İnsan Haklarını Tehdit Ediyor

Af Örgütü’ne göre Facebook ve Google, düşünce ve ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere çok sayıda insan hakkını ihlal ediyor. Her iki şirketin de kullandığı veri toplama modellerinin, insan haklarına yönelik tehdit oluşturduğu belirtildi.

Af Örgütü, iki teknoloji devinin insanlara ücretsiz çevrimiçi hizmetler sunduğuna ve bunun karşılığından onların bilgilerini topladığına dikkat çekti. İnsanların bilgilerini toplayıp bunun üzerinden para kazanmanın, düşünce ve ifade özgürlüğü dahil olmak üzere çok sayıda insan hakkını ihlal ettiği savunuldu.

Bu iki şirketin, müşterilerine karşı kullanılabilecek çok büyük miktarda veri topladığına ve doğası gereği bu durumun gizlilik haklarıyla uyuşmadığına vurgu yapıldı.

Hükümetler Önlem Almalı

Uluslararası Af Örgütü, kullanıcıların gizliliğini koruyabilmek için Facebook ve Google konusunda hükümetleri önlemler almaya çağırıyor.