Google ve Microsoft'un 2022'nin İlk Çeyreğindeki Gelir Rakamları Açıklandı

2022 yılının ilk çeyreğinde Google ve en büyük rakibi Microsoft'un gelir rakamları açıklandı.

Şirketler özellikle her çeyrek dönemleri sonunda kazanç raporlarını açıklarlar. İşte tam da öyle bir dönemdeyken her iki şirketten de ilk çeyreğe dair gelir raporları yayınlanmaya başladı.

Google'ın bağlı olduğu çatı şirket Alphabet'in paylaştığı rapora göre Google, 2022'nin ilk çeyreğinde 68 milyar dolar gelir elde etti. Şirket geçtiğimiz yıl yani 2021'in ilk çeyreğinde 55,3 milyar dolara ulaşabilmişti. Burada ilginç olan nokta ise gelirde artış olmasına rağmen geçen seneye kıyasla kârda %8'lik bir gerilme bulunuyor olması. Açıklanan rapora göre Google geçen yıla kıyasla 16,4 milyar dolar daha az kâr etti.

Microsoft Geçen Yıla Göre %8 Kâr Etmeyi Başardı

Microsoft tarafına baktığımızda ise Microsoft 2022'nin ilk çeyreğinde 49,4 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18 artmış durumda. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 41,7 milyar dolar gelir elde edebilmişti. Kâr noktasındaysa Google'ın tam aksine Microsoft geçen yıla göre kârını %8 arttırdı ve 16,7 milyar dolar daha fazla kâr etti.

Bu noktada rakamları etkileyen birçok faktör olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan en büyüğü elbette koronavirüs nedeniyle yaşanan bölgesel karantinalar. Bir diğeri ise Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş. İşte bu noktada firmalara düşen en büyük görev, nerede yanlış yaptıklarını tespit edip sonraki çeyrekte bu durumu düzeltmek olacak.

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