Google ve Samsung'un 3D Reklamı Viral Oldu (Video)

Google ve Samsung, Ludacris'in yardımıyla Galaxy Z Flip 4, Google Asistan ve YouTube Müzik'in tanıtımını yapan Times Meydanı'ndaki 3D bir reklam panosuyla ortak reklam kampanyalarına devam ediyor. Bu yeni reklam panosu kullanıcıların ilgi odağı hâline gelmiş durumda.

Yeni 3D reklam panosu, son dönemlerde popülerleşen, içeriğin üzerinize fırlamasına olanak tanır. Google, Flip 4'te Asistan'ı gösteren bir reklam kampanyasına devam etmek için ikonik NYC reklam panolarından bir tanesini kiralamış gibi görünüyor.

Reklam panosunda tıpkı bir sahne alanını çevreleyen bir perde kullanılırken, bir köpek (Ludacris'in Word of Mouf albümünden), normal bir telefonla fotoğraf çekmeye çalışıyor ancak başarısız oluyor. Flip 4, stand görevi gören 90 derecelik "esnek mod" konfigürasyonundayken bu sefer müzisyen sahneye giriyor ve Google Asistan'ı kullanıyor.

Google ve Samsung'un 3D Reklamı

Müzisyen daha sonra sahneye giriyor ve daha önceki bir reklamda kullanılan şarkıyı çalmak için "Hey Google, Ludacris'ten Stand Up çal" diyor. Bu, YouTube Müzik'i başlatırken, bir sonraki komut olarak "selfie çek" kullanıyor ve eller serbest fotoğrafların çekildiğini görüyoruz.

Google'ın reklamının yer aldığı bu yeni 3D reklam panosu, Broadway'de 40. ve 45. Cadde arasında, New York Marriott Marquis'in yan taraflarında yer almakta.

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