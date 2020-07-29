Google Ve Samsung Masaya Oturdu: Google Reklam İstiyor!

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Google ve Samsung yeni kararlar almanın eşiğinde. Gelen son haberlere göre, Google tarafından Samsung şirketine baskı yapıldığı söyleniyor.

Bildiğiniz üzere Android işletim sistemi şu anda Google tarafından geliştiriliyor. Firma bu hizmetin akıllı telefon üreticilerine sunulması için herhangi bir ücret talep etmiyor. Elbette bununla ilgili gelir elde ediyor ancak Android alanında net bir talepte bulunduğunu söylemek mümkün değil. Görünen o ki Google Android hizmetlerinden dolayı Samsung ile anlaşma yapmak istiyor.

Google ve Samsung anlaşmaya varabilecek mi?

Öncelikle Samsung şirketinin sunduğu bazı platform hizmetlerine göz atmak gerekiyor. Galaxy Store ve kendi Bixby akıllı asistanı sayesinde şirket çeşitli hizmetler sunabiliyor. Bu yüzden eğer isterse Google ile çok fazla bir bağının olmasına gerek kalmaz.

Google bu durumdan rahatsız olmuş gibi görünüyor. Şirket muhtemelen Android kozunu kullanarak Samsung cihazlarında Google asistan reklamlarının yerleştirilmesini istiyor. Böylece daha fazla kişiye ulaşma amacında. Firma bundan kısa bir süre önce Apple şirketi ile de böyle bir anlaşma yapmıştı. Multi milyar dolarlık bir anlaşma ile birlikte Google şirketi, Safari'de varsayılan arama motoru olmuştu.

Google tarafından yapılan açıklamalarda, Samsung şirketinin özgür olduğu ve kendi ekosistemindeki ürünleri kendisinin belirleyebileceğini söyledi. Böylece Samsung üzerinde bir baskının olduğunu inkar etmiş oldu. Sizce Google ve Samsung arasında gerçekleşen anlaşmada neler yaşandı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.