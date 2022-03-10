Google Veri Aktarımı Projesi için 3 Milyon Dolar Taahhüt Ediyor

Google bugün, rakip hizmetlerden geçişi kolaylaştırmak için 2018'de başlattığı Veri Aktarımı Projesi (DTP) için "yeni yatırımları ve sektör ortaklarıyla devam eden işbirliğini" duyurdu.

Veri Aktarımı Projesi; Google, Apple, Meta, Microsoft, Twitter ve SmugMug tarafından "dünyanın dört bir yanındaki insanlar için veri taşınabilirliğini basitleştirmek" amacıyla kuruldu. Dosyalarınızı bir hizmetten diğerine taşımanın geleneksel yöntemlerinden farklı olarak güvenilir geniş bant veya mobil veri planlarından yararlanmayı gerektiren DTP, verilerin bir kopyasını önce kişisel bir cihaza indirmek zorunda kalmadan güvenli bir şekilde yeni bir hizmete taşımak için yetkilendirebilme imkânı tanıyor.

Google Proje Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Google buna istinaden bugün "daha fazla veri aktarımı türünü kolaylaştıran ve daha fazla şirket ve kuruluşun DTP'ye katılmasına izin veren açık kaynaklarını genişleteceğini" taahhüt etti. Bu, önümüzdeki beş yıl içinde 3 milyon dolar sağlamasını ve "mühendislerinin yüzlerce saatlik zamanını" taahhüt etmeyi içeriyor. Bunlara ek olarak şu ifadelere yer verildi:

…taşınabilirlik ve birlikte çalışabilirlik üzerinde çalışan kuruluşları ve araştırmacıları desteklemeye devam edeceğiz ve bu önemli konuda endüstri çapında standartlar ve rehberlik geliştirmek için onlarla işbirliği yapacağız.

Tüm bunlar ışığında Google Takeout iyileştirmelerine ve "dosyalarınızı DTP teknolojisiyle farklı hizmetlere taşımanın yeni yolları" üzerinde çalışılmaya devam edilecek. Şirket ayrıca bazı yeni kullanım rakamlarını da açıkladı: