Samsung Google İçin Vücut Hareketlerini Takip Eden Çip Geliştirdi

Geçtiğimiz yıl Fitbit isimli akıllı saat geliştiricisini satın alan Google, o günden bu yana fitness takip pazarında önemli bir yol aldı. ABD'li şirket Samsung'a verdiği talimatta Fitbit için vücut izleme çipi geliştirmesini istiyor.

ETNews'ten gelen bir raporda Google'ın giyilebilir saat pazarında ne yapmayı planladığı hakkında yeni bir fikir sahibiyiz. Görünüşe göre Google, Samsung'un vücut hareketlerini takip edebilen çip tasarlaması ve üretmesi için görevlendirdi.

Fitness kullanıcıları için vücut izleme çipi

Aslında Google, Pixel telefonlarında kendi ürettiği Pixel Visual Core (görüntüleme yardımcı işlemcisini) ve Titan M donanım güvenlik modülünü kullanıyordu. Fakat şirket Fitbit için vücut izleme çipi için Samsung ile anlaşma yaptığını duyurdu ve bu görevi üçüncü taraf olarak satın almak istiyor.

Google'ın Samsung'a ürettirdiği vücut hareketlerini takip edebilen çip, AB onayı almak zorunda ve muhtemelen bu yıl sunulmayacak. Bu durumda da Google'ın yeni çipinin en erken 2021 yılına kadar giyilebilir bir cihazda görünmesi muhtemel gözükmüyor.

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