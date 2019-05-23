Google, Web Siteleri Sıralarken Hata Yaptı!

Web sitelerinde yeni haberler eklendiyse, Google bunu hızlı bir şekilde algılar ve sizleri platformunda belirli bir sıralamaya yerleştirir. Normal şartlarda bu şekilde işleyen Google web site çalışmaları, bir miktar sekteye uğradı.

Dünyanın en büyük arama motoru olarak bilinen ve bütün web sitelerinin ilk sırada görünmek için önemli yarışa girdiği şirket, kullanıcıları üzecek bir hata yaptı. Ancak hatanın diğer platformlardan ziyade yalnızca haberler bölümünde olması ise, bir miktar rahatlatıcı.

Google, Twitter üzerinden duyuru yaptı

Google, milyonlarca kullanıcıya hizmet vermesi nedeniyle son derece dikkatli davranması gerekiyor. Şirketin web sitesinde çalışmalar yürüten yazılım mühendisleri, bu sıralama hatasının nereden kaynaklı olduğunu araştırdı.

Google Webmasters Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Bazı arama sounçlarını dizinleme konusunda problem yaşıyoruz. Elimizde daha fazla veri olduğunda bu paylaşımı güncelleyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Sorun duyulduktan çok kısa bir süre sonra yine aynı Twitter hesabı üzerinden, problemin giderildiği ifade edildi. Google, çok zorlu yazılım problemlerine dahi hızlıca etki edebildiğini göstermiş oldu.

Google web sıralamanızı ve sitenizin platformda görünüp görünmediğini kontrol etmeniz yararınıza olacaktır.