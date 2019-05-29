Google, Web Sitelerini Endekslerken Mobil Öncelikli Olacak

Günümüzde internet kullanıcılarının çok önemli bir bölümü mobil üzerinden işlem gerçekleştiriyor. Bunun farkında olan Google, daha çok mobil öncelikli olan web siteleri için özel bir endeksleme yapacağını söyledi.

Web siteniz herhangi bir paylaşım yaptığınızda, Google örümcekleri bu paylaşımı inceler ve onun Google içerisinde görünmesi için endeksler. Google örümceklerinin birçok kriteri bulunmaktadır ve bu kriterlere uymayanların içerikleri Google içerisinde ön sıralarda yer almaz.

Google mobil endeksleme konusunda çalışmalara hız verdi

Bundan kısa bir süre önce de Google, mobil öncelikli web sitelerine daha çok önem vereceklerini ifade etmişti. Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcının akıllı telefon tercih etmesi nedeniyle Google platformunun böyle bir uygulamaya yönelmesi anlaşılabilir.

Responsive siteler olarak da adlandırılan mobil uyumlu web siteleri, cep telefonlarından da çok rahat bir şekilde kullanım olanağı sunuyor. 2017 ve 2018 yıllarında, Google bazı web sitelerinin mobil uyumluluğunu ölçme ve değerlendirmeye almaya başlamıştı. 2017’den itibaren mobil uyumlu web sitelerine daha büyük bir önem gösterildi.

Mobil uyumlu web sitelerinin çok daha ön sıralarda yer alması, 1 Temmuz 2019 itibariyle ilk öncelik olacak. Bu nedenle web sitelerinin mobil kullanıcılar için de uyumlu hale getirilmesi, endekslerde ön sıralarda olunmasını sağlayacak ve okunma sayısını da arttıracak. Eğer bir web siteniz varsa, bunu tamamen mobil uyumlu hale getirmenizi öneriyoruz.