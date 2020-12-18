Google Yıllardır WhatsApp Mesajlarını Gözetliyor İddiası

Google, WhatsApp mesajlarını gözetliyor iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde ABD'deki eyalet başsavcıları tarafından açılan antitröst davasında, Google ve Facebook'un gizli bir anlaşma yaptığı ve WhatsApp verilerinin sızdırıldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz Salı günü Teksas liderliğindeki bir grup eyalet başsavcısı Google’a karşı yeni bir antitröst davası açtı. Mahkeme genel olarak Google’ın reklam teknolojisindeki hakimiyetine odaklansa da, aynı zamanda şirketi birkaç alanda rakibi olan Facebook'la beraber kullanıcılara komplo kurmakla suçluyor.

Başsavcının iddiasına göre Google, WhatsApp'ın satın alınmasından kısa bir süre sonra milyonlarca özel mesaja ve WhatsApp kullanıcılarının fotoğraflarına erişmek için Facebook'la anlaşma sağladı. Bu; milyarlarca WhatsApp kullanıcısının metinlerine, fotoğraflarına ve videolarına izinsiz bir şekilde erişildiğini ortaya koyuyor.

Aslında iddianın birkaç nedenden ötürü gerçekliğini yitirdiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere WhatsApp uçtan uca şifrelenerek korunuyor ve bu sayede mesajlara dışardan müdahale yapılmasının önüne geçiliyor. Şifreleme, Facebook'un kullanıcı verilerini başka bir şirkete vermesini de imkansız hale getiriyor. Uçtan uca şifrelemenin tüm amacı, bir şirketin kullanıcı verilerini değiş tokuş etmesini daha zor hale getirmek.

Google, WhatsApp mesajlarını gözetliyor iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Google'dan gelen açıklamada ise iddiaların asılsız olduğu ifade edildi. Eyalet başsavcılarının yıllar önceki bir sözleşmeyi yanlış anladığını söyleyen Google, eski mesajları yeni bir telefona aktarmayı kolaylaştırmak için Facebook ile yedekleme anlaşması yaptığını dile getiriyor.

Ne Google ne de Facebook, devam etmekte olan yasal işlemin hassasiyetini gerekçe göstererek kayıtlı bir beyanda bulunmadı, ancak her iki şirket de WhatsApp kullanıcı verilerini paylaşma iddiasını reddetti. Google ayrıca, Drive verilerini reklamcılık için kullanmamayı taahhüt ettiği daha önceki bir açıklamaya da göndermede bulundu.

Google CEO'su Pichai Haziran ayında, "Bilgilerinizi kimseye satmıyoruz, Gmail, Drive, Takvim ve Fotoğraflar gibi kişisel içeriği depoladığınız uygulamalarda bilgileri reklam amacıyla kullanmıyoruz" ifadelerine yer vermişti. Bir Google sözcüsü CNBC’ye, davanın yanlış olduğunu ve kısa süre içerisinde bu iddianın asılsız olduğunun kanıtlanacağını dile getirdi.