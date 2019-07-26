Google, WİFİ Şifrelerini İzinsiz Kaydettiği için Ceza Aldı

Google'ın Street View servisi için kaydettiği görüntülerde WİFİ şifrelerinin izinsiz olarak toplandığı ortaya çıktı. Konu hakkında Google'a yüklü miktarda ceza kesildi.

Google İzin Almadan WİFİ Şifrelerini Topladı

Bildiğiniz üzere Google, Street View servisiyle dünya genelinde pek çok sokak ve caddeyi fotoğraflayıp sisteme eklemekte. Uygulamayı kullanan kullanıcılar ise sanki o sokaklarda yürüyormuş gibi sanal bir gezinti yapmakta.

Google'ın sokaklardaki görüntüleri alırken çevredeki tüm WiFi şifrelerini de izinsiz olarak kaydettiği ortaya çıktı. 2007 ile 2010 yılları arasında gerçekleşen 30 ülkeyi kapsayan olay hakkında Google "yanlışlıkla oldu" açıklamasını yaptı.

Ancak Google'ın bilinçli olarak araçlarına WİFİ şifrelerini toplayan yazılımı kurduğu tespit edildi. Konu hakkında ABD'de 38 eyalette ortak dava açıldı. Google, 7 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı ve şirketin veri toplama programını sonlandırması istendi.

Şirket ise bu talebin üzerine kaydettiği tüm verileri sildiğini duyurdu. Davacılar Google'a verilen cezaya itiraz etti ve mahkeme olayı yeniden değerlendirdi. Mahkeme Google'a verilen cezayı 13 milyon dolara çıkardı. Şirketin cezayı ödemesi beklenmekte.

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