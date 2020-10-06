Gmail Logosu Değişiyor: Google Workspace Tanıtıldı

Google, ikonik Gmail zarf logosunu, diğer Google ürünleriyle çok daha uyumlu bir tasarımla değiştiriyor. Yeni Gmail logosu artık Google'ın ana mavi, kırmızı, sarı ve yeşil marka renklerinden yapılmış bir M harfinden oluşuyor. İşte Google Workspace ve yeni Gmail logosu hakkında merak edilenler.

Google Workspace Nedir? Yeni Gmail Logosu Karşınızda

Google, G Suit servisine yeni bir isim verdi. G Suit artık Google Workspace adı ile hizmet vermeye devam edecek. Google Workspace ile birlikte hizmetlerin logolarında değişiklikler yapılacak. Google yeni tasarımları YouTube kanalı üzerinden yayınladığı bir video ile paylaştı.

Hemen aşağıdan Gmail logosu başta olmak üzere diğer servislerin yenilenen logalarına göz atabilirsiniz Takvim, Dokümanlar, Meet ve E-Tablolar logoları yeni Gmail tasarımına uyacak şekilde yenilendi.

Yeni logolar, artık Google Workspace olarak yeniden markalanmış olan Google'ın G Suite yazılımının yenilenmesinin bir parçası. Google, entegre olarak çalışan Microsoft Office programları ve Outlook e-postası ile daha iyi rekabet edebilmek için Gmail, Sohbet ve Dokümanlar'ı merkezi bir konumda birleştirmeye çalışıyor.

Yeni isme ek olarak Google, birkaç yeni özelliği de tanıttı. Kullanıcılar artık tıklamak zorunda kalmadan dosyalarına ekledikleri bağlantıların önizlemelerini görebilecekler. Google'ın yazılımı, bir kişi "@" bir iş arkadaşından bahsederse, ona bir görev atama veya onunla bir doküman paylaşma gibi eylemler de önerecek.

Google ayrıca, şirketin Zoom ile rekabet eden telekonferans yazılımı Meet'te görüntülü görüşmeler için resim içinde resim araçlarını getiriyor.

Sizler Google Workspace hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni logoları nasıl buldunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!