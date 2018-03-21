Google, Yalan Haberle Mücadelesini Güçlendiriyor

İnternet haberciliğinin kanayan yarısı “yalan haber” sorununa savaş açan ve geçtiğimiz yıl “Bilgi Doğrulama” (Fact Check) uygulamasını Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 46 ülkede başlatan Google, yalan haberle mücadele için 300 milyon dolar harcayacak.

Facebook, Twitter ve Google gibi internet devleri, doğru haberleri öne çıkarmak için ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Özellikle Google’ın yalan haberle mücadele yöntemlerini genişletmesi, internet haberciliği açısından çok büyük bir önem taşıyor.

Geçtiğimiz sene Fact Check sistemini hayata geçiren şirket, Google’da yapılan arama sonuçlarının altında haberin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu gösteren bir kutucuk koyuyor. 46 farklı ülkede 118 kurumla işbirliği kuran internet devi, Türkiye’den “Doğruluk Payı” ile çalışıyor.

Yalan habere yönelik başlattığı savaşın cephelerini mümkün olduğunca genişletmek isteyen Google, yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. "Google News Initiative" (Google Haber Girişimi) adında yepyeni bir programı hayata geçiren ABD’li şirket, gazetecilik mesleğinin kalitesini artırmak, sürdürülebilir büyüme sağlamak ve haber değerini güçlendirmek adına mücadele edecek.

Bu anlamda 300 milyon dolar gibi devasa bir bütçeyi gözden çıkaran Google, Harvard Üniversitesinden Stanford Üniversitesine, Local Media Association’dan çeşitli medya kuruluşlarına kadar birçok kurumla işbirliği yapıyor.

Öte yandan “Subscribe with Google” (Google ile Abone Olun) ismiyle yeni bir servisi daha hayata geçirmeyi planlayan Google, kullanıcıların istedikleri medya kuruluşlarına hızlı ve kolay bir şekilde abone olmalarının yolunu açacak. Bunun yanı sıra yeni bir panel oluşturan internet devi, haber kuruluşlarının kitlelerini daha iyi analiz etmelerine de katkı sağlayacak.