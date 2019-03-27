Google, Yapay Zeka Danışma Kurulu Kurdu

Google LLC Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kent Walker, şirketin bir danışma kurulu kurduğunu duyurdu. Bir yapay zeka danışma kurulu olarak faaliyet gösterecek olan bu kurul, Google’ın çeşitli projelerdeki yapay zeka (AI) kullanımını ölçecek.

'The Advanced Technology External Advisroy Council' adı verilen kurulla ilgili olarak Walker, "Bu grup Google’ın, AI ilkelerinden doğan en karışık problemlerle uğraşacak ve bize çeşitli bakış açıları kazandıracak." diye konuştu.

Yapay zeka danışma kurulunda, matematikten bilgisayar bilimlerine, felsefeden psikolojiye ve dış politikalara kadar farklı alanlarda uzman kişilerin yer alacağı belirtiliyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce Google, ABD Savunma Programı’nın drone projesi 'Project Maven'a katılmıştı. Ancak şirketin bu projeye katılımı yoğun şekilde eleştirilmişti. Google da eleştirilerin ardından bu projeden çekildiğini açıklamıştı. Hatta bu olaydan sonra Google’ın, uluslararası hukuk ve insan hakları prensiplerine zarar verecek herhangi bir teknoloji veya ürün üzerinden çalışmasını yasaklayan yeni bir kılavuz da oluşturulmuştu.

Daha sonra ise Google, 'Dragonfly' adında Çin’e özel bir arama motoru geliştirmişti. Fakat ABD ordusu, Çin askeri güçlerinin bu arama motorundan faydalandığını iddia ederek bir başka anlaşmazlığa sebep olmuştu. Bunun üzerine Google bu projeden de çekilmiş ve Çin’deki faaliyetlerini azaltmıştı.