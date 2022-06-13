Google, Yapay Zekasının Bilinç Kazandığını İddia Eden Mühendisi İşten Çıkardı

Washington Post'un bildirdiğine göre Google, bir yapay zekâ sohbet sisteminin bilinç kazandığından endişe duymasının ardından gizlilik politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle mühendislerinden birini ücretli idari izne çıkardı. Mühendis Blake Lemoine, Google'ın yapay zekâ organizasyonu için çalışıyor ve LaMDA modelinin ayrımcı bir dil mi yoksa nefret söylemi mi üretip üretmediğini test ediyordu.

Mühendisin endişelerinin, yapay zekâ sisteminin kendi hakları ve robotik etiği hakkında ürettiğini gördüğü ikna edici yanıtlardan kaynaklandığı bildiriliyor. Lemoine, Nisan ayında yöneticilerle "LaMDA bilinçli mi?" başlıklı bir belge paylaştı. Bu belgede yapay zekâ ile yaptığı konuşmaların bir dökümünün yer aldığı ve LaMDA'nın duyguları ve öznel deneyimi olduğu için bilinçli olduğunu iddia ettiği belirtiliyor.

Google, Lemoine'nin LaMDA'daki çalışmalarıyla ilgili eylemlerinin gizlilik politikalarını ihlal ettiğine inanıyor. Yapay zekâ sistemini temsil etmesi için bir avukat davet edildiği ve House Judiciary komitesinden bir temsilciyle Google'daki etik dışı faaliyetlerle ilgili konuşulduğu bildiriliyor. Mühendis Lemoine'nin idari izne çıkarıldığı gün olan 6 Haziran'daki bir Medium gönderisinde "soruşturmalarında rehberlik etmesi için minimum miktarda dışarıdan danışmanlık istediğini" ve görüştüğü kişilerin listesinin ABD hükûmeti çalışanlarını içerdiği belirtiliyor.

Lemoine, Google Yapay Zekâsı Üzerinde Çalışmaya Devam Etmek İstiyor

Google, geçen yıl Google I/O'da LaMDA'yı halka açık bir şekilde duyurdu ve bu teknolojinin yapay zekâ asistanlarını geliştirmesini ve daha doğal konuşmalar yapmasını umduğunu belirtti. Şirket, Gmail'in akıllı yazma özelliği ve arama motoru sorguları için benzer dil modeli teknolojisini zaten kullanıyor. WaPo'ya verilen bir açıklamada Google'dan bir sözcü, LaMDA'nın duyarlı olduğuna dair "kanıt" olmadığını söyledi.

Endişelerine rağmen Lemoine gelecekte yapay zekâ üzerinde çalışmaya devam etmeyi planladığını söyledi. Bir tweeti'nde "Niyetim, Google beni devam ettirse de etmese de yapay zekâ üzerinde çalışmaya devam etmek." dedi.

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