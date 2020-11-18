Google Yapay Zekası ile Kendi Bölüm Sonu Canavarınızı Oluşturun

Google yapay zekası ile bölüm sonu canavarı oluşturmak artık mümkün. ABD'li şirketin sunduğu yeni GAN projesi basit Paint çizimlerini gerçekçi bir canavara çevirebiliyor. İşte Google'ın ücretsiz sunduğu yeni 3D yapay zeka aracı.

Google, farklı dokuları ve kolay çizimleri adeta sanata dönüştüren yeni 3D yapay zeka aracı geliştirdi. Chimera Ressam isimli yeni yapay zeka uygulaması, basit çizimlerden resim oluşturmak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanıyor. Peki ya gerçekten herkes kendi bölüm sonu canavarını yapmaya hazır mı?

Google'ın geliştirdiği yeni araç şimdilik deneyseldir ve doğrudan tarayıcıda ücretsiz olarak test edebilirsiniz. Aslında teknolojinin de kendi sınırları bulunuyor ve bundan dolayı bir yaratık oluşturmak için yapılan her çizimi kolayca anlayamıyor. Ancak basit çizimlerden gerçekçi canavarlar oluşturduğunu gördüğünüzde şaşırabilirsiniz.

Google yapay zekası ile bölüm sonu canavarı nasıl oluşturulur?

Chimera Ressam uygulamasında yer alan kanvasın solundaki menüde, olası bir canavar vücudunun farklı kısımlarını çizebilirsiniz. Eğer bu çizgiyi daha gerçekçi hale getirebilirseniz, Google'ın sunduğu canavar da daha iyi bir görünüme kavuşacak. Ancak yine de Paint çizimleriyle bile gerçekçi bir bölüm sonu canavarı oluşturmak kulağa hoş geliyor olmalı.

Google'ın açıklamasına göre Chimera Painter'ın arkasındaki fikir, sanatçılara ve oyun yaratıcılarına fantastik yaratıkların tasarımında yardımcı olmasıdır. Güvenilir bir AI aracı olarak çalışma süresinden tasarruf sağlayabilir. Ancak sadece meraklı bir kullanıcıysanız da Chimera Painter boyama ekranına basit bir canavar çizmeyi deneyebilirsiniz.

"Dijital video oyunları için sanat yaratmak, yüksek düzeyde sanatsal yaratıcılık ve teknik bilgi gerektirir. Aynı zamanda oyun sanatçılarının fikirleri hızlı bir şekilde anlamalarını ve büyük hacimli öğeler üretmelerini gerektirir. Bu şekilde geliştirilen bir makine öğrenim modeli, sanatsal seçimlerden ödün vermeden yüksek kaliteli ürünler yaratmak için gereken süreyi azaltabilir, hatta belki de yaratıcılığı geliştirebilir."

Google'ın yeni aracında çizimler basit bir şekilde yapılıyor olsa da, gerçekçi bir canavar yaratmak için belirli düzeyde yetenek ve teknik bilgi gerektirdiğini hatırlatalım. Ancak amatör tasarımcıların ve sanat meraklılarının Chimera Painter kullanarak neler yaratabileceklerini görmek ilginç olacak, çizimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.