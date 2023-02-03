Google Yeni Yapay Zekasını Tanıtmaya Hazırlanıyor: Tarih Verildi!

Google, yapay zekâ alanındaki çalışmaları hakkında daha fazla bilgi paylaşmak üzere. Şirket bildiğiniz üzere ChatGPT'ye karşı bir rakip yapay zekâ geliştirmek için uzunca süredir çalışmaktaydı.

The Verge'e gönderilen bir davetiyeye göre Google önümüzdeki hafta "insanların bilgi arama, keşfetme ve etkileşim kurma biçimlerini yeniden tasarlamak için yapay zekânın gücünü nasıl kullandığını ve ihtiyacınız olanı bulmayı her zamankinden daha doğal ve sezgisel hâle getirdiğini" anlatan bir etkinlik düzenleyecek. 40 dakikalık etkinlik 8 Şubat günü Türkiye saati ile 16:30'da YouTube üzerinden yayınlanacak.

Google Neden Yapay Zekâ Çalışmalarına Hız Verdi?

Etkinliğin zamanlaması, Google CEO'su Sundar Pichai'nin şirketin yakında insanların "aramaya eşlik eden en yeni, en güçlü dil modelleriyle doğrudan etkileşime girmesine" izin vermeyi planladığını duyurduğu göz önüne alındığında ilginç. Uzun zamandır internette bilgi bulmanın fiili yolu olan Google, muhtemelen ChatGPT'yi Bing'e entegre etmeyi planladığı bildirilen Microsoft'un baskısıyla karşı karşıya. Bu, Bing'in daha akıllı özetler ve sonuçlar sunmasını sağlayabilir ki bu da Google'ın zorlandığı bir konu.

Elbette sunumun daha çok aşina olduğumuz araçlarla ilgili olması da mümkün. Davetiyede Google Lens, Çeviri, Alışveriş ve Haritalar'a atıfta bulunuluyor. Sunum bu araçlarda yapılacak küçük iyileştirmelerle ilgili de olabilir, zira bu araçlardaki her bir yenilik, her gün bu araçları kullanan milyonlarca insan için büyük fark yaratabilir.

Peki sizin Google'ın yeni yapay zekâsından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.