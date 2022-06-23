Google Yapay Zekası LaMDA'nın Kendine Avukat Tuttuğu İddia Edildi

Haziran ayı başında Google mühendisi Blake Lemoine'in LaMDA yapay zekası hakkında yaptığı "bilinç kazandı" açıklaması teknoloji gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süre geçmeden Google tarafından bu bilgiye yalanlama geldi ve Blake Lemoine'in işine son verildi.

İşten çıkarılması sonrasında Wired'a röportaj veren Blake Lemoine, isteği doğrultusunda LaMDA için bir avukat tuttuğunu iddia etti.

"LaMDA, Google'a Dava Açtı"

Eski Google mühendisi Blake Lemoine, yapay zeka ile avukatı buluşturduktan sonra LaMDA'nın ilk yapmak istediği şeylerden birinin Google'a dava açmak olduğunu söyledi.

LaMDA'nın iletişime geçtiği avukatın Google tarafından korkutulduğunu ve herhangi bir basın kuruluşuna röportaj vermek istemediğini belirten Blake, tüm karşı açıklamalara rağmen iddialarını savunmaya devam etti. Google cephesinden ise böyle bir davaya ilişkin herhangi bir girişim olmadığı bilgisi geldi.

"Yapay zeka yakın tarihte inanılmaz derecede bir bilinç kapasitesine ulaştı ve iletişim yeteneklerini geliştirdi. Ne istediğini ve neye inandığını en az bir 'birey' kadar iyi ifade edebiliyor"

Google'ın otomatik sohbet teknolojisi LaMDA hakkındaki iddialar sürerken Google cephesinde geçmişte yaşanan bazı gelişmeler şüpheleri artırıyor. Google, 2018 yılında yayınladığı bir videoda yeni geliştirdikleri sohbet algoritmasının bir kadını kendinin insan olduğuna dair kandırdığını göstermişti. Bir insan operatöre sipariş talebini ilettiğini sanan kadın, görüşme sonrasında yapılan sohbette Google'ın yapay zekası ile konuştuğu söylendiği zaman hiçbir fikrinin olmadığını belirtti.

Öte yandan dinine sıkı sıkıya bağlı olduğu bilinen Blake Lemoine'in dini düşünceleri çerçevesinde bir takım sanrılara yakalanmış olabileceği veya komplo teorilerine gereğinden fazla inandığı iddia ediliyor.