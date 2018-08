Google Yaptığı Büyük Hatayla Yine Gündemde

Pek çok Android telefonda kullanılan ve yazılan metinlere göre önerilen kelimeler sunan Gboard'da şaşırtan bir öneri görüldü. Kullanıcılar 'sit on' (otur) yazdıklarında Gboard'ın önerisi 'my face' (yüzümün üstüne) olarak çıkıyor. Bu anlamda pek çok kullanıcı bu durumdan şikayetçi.

Geçtiğimiz günlerde Cory Doctorow isimli bir Android kullanıcısı, telefonundan arkadaşına mesaj yazacakken kelime önerileri gözüne takıldı. Doctorow, "Hey! Are you free to sit..." (Hey, bakıcılık için müsait..) şeklinde bir mesaj yazıyorken Gboard'ın kelime önerisinde "on my face" (yüzümün üstüne) önerisinin olduğunu görünce sosyal medyadan tepkisini gösterdi.

Konu hakkında açıklama yapan ve tüm kullanıcılarından özür dileyen Google sözcüsü, Gboard'ın temel makine öğrenmeye bağlı kelimeler önerdiğini dile getirdi. Aynı zamanda kullanıcının önceden yazdığı mesajlarına bağlı olarak da önerilen kelimeler sunan Gboard'ın yine de hatasız olamayacağına vurgu yapıldı.

Şu anda Google tarafından yapılan düzeltmeyle birlikte bu öneri kaldırılmış durumdayken Gboard'ın neden bu şekilde bir öneri sunduğu konusu netleşmiş değil. Ancak ABD'li dev, Gboard kullanıcılarına yaptığı bir duyuruda istenmeyen önerilerin silinebileceği ve bu şekilde Google ekibine de yardım edilebileceğini ifade etti.