Google, Yazıyı Müziğe Dönüştüren Yapay Zeka Üretti

Yapay zeka alanında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. OpenAI ekibinin öncülüğünü ettiği ChatGPT ve DALL-E 2 gibi çalışmalardan sonra yapay zeka konusunda resmen bir patlama yaşandı. Yapay zeka alanında uzun süredir çalışmalar yürüten Google, metni müziğe dönüştüren uygulamasını tanıttı.

MusicLM ismiyle tanıtılan yapay zeka, karmaşık metinleri müzik parçalarına başarılı bir şekilde dönüştürebiliyor. Kullanım kolaylığıyla dikkat çeken Google yapay zekası, şimdilik kullanıma açık değil.

280 Bin Saatlik Veri ile Eğitildi

Google'ın yapay zeka ekibinin son teknoloji üretimi olan MusicLM, 280 bin saatlik veri seti ile eğitildi. Detaylı veritabanı sayesinde birbirinden farklı müzik türlerini başarılı bir şekilde ortaya koyabilen MusicLM, soyut istekleri dahi yerine getirebiliyor.

24 kHz frekans aralığında ses üretebilen yapay zeka, 30 saniyelik kısa müziklerin yanı sıra 5 dakikaya kadar varan özgün üretimler de yapabiliyor. Ayrıca MusicLM'den zaman aralıkları arasında hangi türde müzik üretmesini de istemek mümkün.

Yapay zekanın en ilginç yeteneklerinden biri de mırıldanmaları çeşitli müzik aletleri ve teknikleri kullanarak müziğe dönüştürmesi. Örneğin, yapay zekayı eğiten kişi ünlü "Bella Ciao" şarkısını mırıldandığınd ezgi; acapella, elektronik synth ve gitar solosu olarak üretilebiliyor.

Google'ın yapay zekayı kullanarak oluşturduğu 5500 müzik-metin çifti, herkese açık olarak yayınlandı. Şimdilik kullanıcılara açık olmayan yapay zekanın hangi amaçlarla kullanılacağı belli değil.