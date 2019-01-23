Google, Yeni Berlin Ofisi ile Dikkat Çekiyor

Geçtiğimiz gün Google CEO'su Sundar Pichai öncülüğünde açılan yeni Berlin ofisi çok yönlü olmasıyla dikkat çekiyor. Bulut depolamadan Google ürünlerine, yapay zekadan YouTube'a kadar uzanan geniş yelpazesi sayesinde bu ofisin Avrupa pazarında önemli bir yeri olacak.

Berlin'in Müzeler Adası bölgesinde açılan yeni Google ofisi Cloud, Google Play, YouTube ve şirket destekli Startup'lar için 8.500 metrekarelik bir alana sahip. Aynı zamanda pazarlama, satış ve politika ekiplerinin yanı sıra derin öğrenmeye odaklanan yapay zeka araştırmacılarını da barındıracak ofiste ortalama 300 kişi çalışacak.

Google’ın Almanya içerisinde Hamburg’daki merkez ve Münih’teki bir geliştirme merkezi de dahil olmak üzere, dört ofisinde toplamda 1400 çalışanı bulunuyor. Bu bölgelerde farklı teknolojilere yön veren ABD'li şirket çalışanlarının rahatlığını da asla göz ardı etmiyor. Berlin'deki yeni ofis kafeterya, fitness merkezi, masaj odası ve modern konferans salonları gibi bölümlere sahip.