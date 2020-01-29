Google Yeni Bir Anlık Mesajlaşma Uygulaması Üzerinde Çalışıyor

2020 yılında hala aynı haberleri yazıyor olsak da Google yeni mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışıyor. Daha önce birkaç farklı uygulamayı yayına alan ama başarılı olamayan Google, şansını bir kere daha deneme kararı aldı.

The Information isimli internet sitesi tarafından yayınlanan haberle gün yüzüne çıkan yeni Google mesajlaşma uygulaması hakkında detaylı bilgiler yer almadı. İsmi belli olmayan uygulama öncesinde Google, aralarında G Suit, Gmail, Hangout Chat, Hangout Meet, Duo ve Google Drive gibi farklı platformlar üzerinden mesajlaşma seçenekleri sunmuştu.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Google, uzun yıllardır kullanıcıları kendi aralarında mesajlaşsın istiyor. Daha önce Gmail, Drive ve Fotoğraflar uygulamalarına mesajlaşma ekleyen şirket, direkt anlık mesajlaşma üzerine uygulamalar da geliştirmişti. Hangouts, Google+, Gchat, Allo, Duo, Spaces, Wave, RCS, Inbox direkt anlık mesajlaşma uygulamaları olarak tanıtılmıştı. Buna rağmen Google, hiç beklenmedik şekilde YouTube üzerine bile mesaj seçeneği eklemişti.

Halihazırda Google çalışanları arasında denenmeye başlandığı dile getirilen uygulamanın, G Suite içerisinde yer alacağı aktarıldı. Böylece uygulamanın daha çok iş içi kullanımlara yönelik olacağının ilk ipucu verilmiş oldu.