Google, Yeni Chrome Güncellemesini Yayınladı!

Google, bu ayın sonlarına doğru Chrome 73 için büyük bir güncelleme getirmeye hazırlanıyor ancak bunun öncesinde daha küçük bir güncellemeyi şimdiden yayınladı. Google Chrome, bugün yayınlanan güncellemeyle Windows, Linux ve MacOS da dahil olmak üzere desteklenen tüm masaüstü platformlarda 73.0.3683.103 versiyonuna ulaştı.

Küçük bir güncelleme olarak getirilen bu güncelleme, Google Chrome’a herhangi yeni bir özellik getirmiyor. Güncellemeye ait değişim günlüğüne buradan ulaşabilirsiniz.

Tarayıcının önemli sorunlarından birisi olan Windows 10’da görülen ekran titreme hatası, bu güncellemeye rağmen çözülememiş gibi görünüyor. Google Chrome, bazı Windows 10 cihazlarında titriyor ve Google bu sorunun giderilmesi için kullanıcılarına Windows 10 özelleştirme ayarlarını devre dışı bırakmalarını öneriyor.

Geçici bir çözüm bulunduğuna göre, Google’ın Chrome güncellemesine kısa sürede bir düzeltme eklemesi muhtemel ancak bunun ne zaman getirileceği şu anda bilinmiyor.

Sırada Google Chrome 74 Var

Bugünkü güncelleme büyük bir ihtimalle Google Chrome 73’ün son güncellemesi olacak çünkü şirket bu ay sonuna doğru başka büyük bir güncelleme getirmeye hazırlanıyor. Google Chrome 74’ün 23 Nisan’da piyasaya sürülmesi ve mobil cihazlar da dahil olmak üzere tüm desteklenen platformlarda kullanıma sunulması bekleniyor.

EdgeHTML’den Google Chrome’un arkasındaki aynı tarayıcı motoruna geçiş yapan Microsoft Edge ile birlikte, Chromium tabanlı tarayıcıların sayısı da giderek artıyor. Microsoft'un önümüzdeki haftalarda yeni tarayıcının önizleme yapısını yayınlaması beklenirken, yeni Edge’in kararlı sürümünün Windows 10’da ve Linux ile macOS da dahil olmak üzere desteklenen diğer platformlarda bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. Kullandığınız platforma uygun yeni Google Chrome güncellemesini aşağıdaki bağlantılara tıklayarak indirebilirsiniz.