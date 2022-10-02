Google Yeni Çubuk Klavyesini Tanıttı(!)

Teknolojinin yıllar içinde gelişmesiyle birlikte kullanıcıların ihtiyaçları da birbirinden farklılaşıyor. Son yıllarda artık kanıksadığımız klasik klavye tasarımının yerine ergonomik olma iddiasıyla tasarlanan onlarca farklı klavye tipi bunun bir kanıtı. Son garip klavye örnekleriden biri de Google'dan geldi. Gboard Bar adını verdikleri çubuk şeklindeki klavyesini tanıtıan firma, yeni tasarımın kullanıcıların gündelik kullanımını kolaylaştıracağını düşünüyor.

Uzun bir çubuk gibi görünen klavyede tuşlar enlemesine dağılmak yerine yalnızca boylamasına dağılıyor. Bu sayede klavyeyi kullanırken sürekli olarak farklı noktalara bakma problemi bitiyor. Google'ın iddiasına göre kullanıcıların aradıkları tuşu hızlı bulmasını sağlayacak olan klavyenin sağlık açısından da yararları bulunuyor. Bu ne saçma bir tasarım demeden önce bekleyin!

İşte Çubuk Klavye Gboard Bar'ın Tanıtımı

Google'ın Japonya ofisi tarafından tanıtılan klavyenin özellikle bilgisayar kullanmaya yeni başlayanların işlerini çok kolaylaştıracağı düşünülüyor. Şimdilik tek bir model olarak çıkan Gboard Bar'ın yakın zamanda emoji tasarımlı ve LED'li oyun modeli de olacak. Öte yandan çubuk klavyenin yürüyüşlerde değnek olarak ve koltuk altına kaçan oyuncakları almak için de kullanılabilir olması, diğer avantajları arasında yer alıyor.

Okuduklarınız size saçma geldiyse, artık bunun bir şaka olduğunu anlamışsınız demektir. Google Japonya ofisinin son günlerde yapacak şeyler bulamaması, böylesine komik bir tasarımı sunmalarına sebep olmuş olabilir. Aslen Gboard ismi, Google'ın akıllı telefonlar için sunduğu klavye uygulaması olarak biliniyor. Google'ın böyle ironik bir paylaşım yapmasının arkasında Gboard'un kullanışlı olmasını şaka yollu anlatmak istemesi olabilir.

Yine de öte yandan şaka amaçlı çıkartılan böyle ürünlerin sınırlı sayıda olmak üzere satışa sunulduğu da sıklıkla görülen durumlardan biri.

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