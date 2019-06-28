Google, Yeni Denizaltı Kablosuyla İki Ülkeyi Birbirine Bağlayacak

İnternet devi Google, Portekiz ile Güney Afrika’yı birbirine bağlayacak ilk denizaltı fiber kablosu ‘Equiano”yu duyurdu. Alcatel Submarine Networks tarafından hayata geçirilecek projenin ilk aşaması, Nisan 2021’de tamamlanacak.

Google, Nijeryalı yazar Olaudah Equiano'nun adını alan ‘Equiano'nun, fiber çifti düzeyinde optik anahtarlama kullanan ilk denizaltı kablosu olacağını belirtti

Şirket ayrıca, yeni kablonun söz konusu bölgeye hizmet vermek için yerleştirilen son kablonun kapasitesinin yaklaşık 20 katı olacağını söyledi.

Portekiz ile Güney Afrika'yı birbirine bağlayacak özel denizaltı kablosu, ilk olarak Nijerya'nın en büyük şehri ve eski başkenti olan Lagos’a yerleştirilecek.

Google’ın şu anda Afrika kıtasında herhangi bir veri merkezi bulunmuyor. Ayrıca masada böyle bir planı da yok. Fakat ‘Equiano’ adı verilen yeni kablo projesi, Güney Afrika’ya inşa edilecek bir veri merkezinin ilk adımı olabilir.

Google tarafından çekilecek yeni kıtalararası kablo, Portekiz’in başkenti Lisbon ile Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’u birbirine bağlayacak. Projenin ilk aşamasının Nisan 2021’de tamamlanması hedefleniyor.

Equiano, Google’ın ABD ile Şili arasında uzanan Curia ve Dunant’ten sonraki üçüncü kıtalararası kablo ağı olacak.