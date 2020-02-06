Google Yeni İşletim Sisteminin Adını Belirledi: Pigweed

Google uzun yıllardır birçok farklı işletim sistemi geliştirdi ve yayınladı: Android, Chrome OS ve son olarak Fuchsia. Buna rağmen teknoloji devi tarafından Birleşik Devletler Patent Kurumuna yapılan yeni başvuruyla, Pigweed isimli yeni işletim sisteminin isim hakları alındı.

Reddit üzerinde ABD Patent Kurumu ve patent başvuruları arasında yeni detaylar arayan lgats takma isimli kullanıcı, Google'un yeni başvurusunu gözler önüne serdi. Pigweed başlığıyla yapılan patent başvurusunda, bu ismin bilgisayar sistemlerinde çalışacak işletim sistemi için kullanacağı ifadesine yer verildi.

Aslında Pigweed ya da Türkçe çevirisiyle Horoz İbiği Çiçeği, kendini ilk kez bugün göstermedi. Kasım ayında Google'ın halihazırda geliştirmekte olduğu işletim sistemi Fuchsia içerisinde, Pigweed ismi kullanılmıştı.

Pigweed ve Fuchsia bağlantılı mı?

Google'ın Fuchsia isimli yeni işletim sistemi geliştirdiği resmi olarak doğrulanmasa da neredeyse kesin bir bilgiydi. Buna rağmen ansızın karşımıza Pigweed adı verilen yeni bir işletim sistemi daha çıkmış oldu.

İlk önce yukarıda gördüğünüz kodlar arasında kendini gösteren, daha sonra da patent başvurusu ile karşımıza çıkan işletim sistemi ile elimizde neredeyse hiçbir bilgi yok. Fuchsia ve Pigweed bağlantılı sistemler mi yoksa, biri diğerinin içinde yer alan ayrı bir özellik mi bunu şu an bilemiyoruz.

Muhtemelen bu bilgiler, Google tarafından yapılacak Fuchsia işletim sistemi tanıtım toplantısında merak edenlerle paylaşılacaktır. O zamana kadar aralarındaki bağlantıyı asla bilemeyebiliriz.