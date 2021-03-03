Google Kullanıcıları İzlediğini Kabul Etti: Yeni Reklam Politikası

Google'ın yeni reklam politikası ne vadediyor? ABD'li teknoloji devi, tarayıcı çerezlerinin kullanımını aşamalı olarak kaldırırken hedefli reklamcılık planlarını açığa çıkardı. Şirket yeni bir blog gönderisinde, Chrome'da çerez desteğini sona erdirdikten sonra kullanıcıları izlemek için başka yollar kullanmayacağını söylüyor.

Google bugün yaptığı açıklama kapsamında çerez kullanımlarına düzenleme getireceğini duyurdu. Önümüzdeki aylarda üçüncü taraf çerezlerin kullanımını aşamalı olarak durduracağını, kullanıcıların web üzerindeki hareketlerini izlemek için yeni yollar geliştirmeyeceğini açıkladı.

Teknoloji devinin aldığı bu karar kullanıcı gizliliği için önemli bir kazanç. Ancak bu hareket sonrasında Google'ın reklam endüstrisi üzerindeki baskısını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Google'ın ürün yönetimi, reklamlar, gizlilik ve güven müdürü David Temkin bir blog gönderisinde, "Bugün, üçüncü taraf çerezleri aşamalı olarak kaldıracağımızı duyuyoruz. Bireyleri web'de gezinirken izlemek için alternatif tanımlayıcılar oluşturmayacağımızı veya bunları ürünlerimizde kullanmayacağımızı açıkça belirtiyoruz" dedi.

Google'ın yeni reklam politikası ne vadediyor?

Çerezler, web reklamcıları tarafından kişiselleştirilmiş reklamlar sağlamak için bir kullanıcının geçmişini izleyen kodlardır. Geçtiğimiz Ocak ayında Google, web tarayıcısı Chrome'da üçüncü taraf çerezlerinin kullanımını aşamalı olarak kaldıracağını duyurmuştu.

Bugün yapılan duyuruyla birlikte reklamverenlerin internet kullanıcılarını izlemek için benzer süreçler oluşturamayacağını dile getirdi. Direktör Temkin, çerez kullanımının teknoloji şirketlerine ve dijital reklamcılara olan güveni sarstığını belirtti:

"Aslında insanların yüzde 72'si çevrim içi yaptıklarının neredeyse tamamının reklamcılar, teknoloji firmaları veya diğer şirketler tarafından izlendiğini düşünüyor. Kullanıcıların yüzde 81'i veri toplama nedeniyle karşılaştıkları potansiyel risklerin faydalardan daha ağır bastığını söylüyor.

Dijital reklamcılık, insanların gizlilikleri ve kişisel kimliklerinin nasıl kullanıldığı konusundaki artan endişelerini giderecek şekilde gelişmezse, özgür ve açık internetin geleceğini riske atarız."

Google'ın aldığı bu karar kullanıcı güvenliği adına olumlu olsa da yayıncıların ve reklamverenlerin negatif etkileneceği düşünülüyor. Bloomberg'de yer alan yazıda şirketlerin, bu kısıtlamalar sonucunda reklam geliri elde etmesinin zorlaşacağından şikayet ettikleri bildirildi.

Ayrıca Google'ın 2019 yılındaki gelirinin yüzde 31,1'ini dijital reklamcılık oluşturmuştu. Ancak şirketin 2 yıl sonra aldığı yeni karar, dijital reklamcılık kurallarını yeniden yazacak gibi gözüküyor. Peki ya siz Google'ın yeni reklam politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?